Musik Kylie Minogue bestätigt Pläne für eigene ‚Eras‘-Tour zum 40. Pop-Jubiläum 2027

Kylie Minogue on stage in London Hyde Park July 2024 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.12.2025, 18:00 Uhr

Kylie Minogue denkt darüber nach, eine eigene Taylor-Swift-ähnliche ‚Eras‘-Tour zu starten.

Die 57-jährige Ikone feiert 2027 ihr 40-jähriges Jubiläum im Popgeschäft. Und auch wenn noch nichts feststeht, verriet sie, dass Gespräche über ein karriereumspannendes Showkonzept nach Vorbild von Taylors ‚Eras‘-Tour oder Madonnas ‚Celebration‘-Tour laufen.

In der Radioshow ‚Heart 90s Breakfast‘ sagte sie mit einem Augenzwinkern: „Lasst uns abwarten, was passiert. Schimmer, Auflösung – und sie verschwindet … Ja, wahrscheinlich.“ Sie ergänzte, im Zusammenhang mit einer möglichen Jubiläumsshow: „Es wäre ein so großer Meilenstein. Ich kann noch nichts sagen, ich weiß es ehrlich gesagt selbst noch nicht genau, aber ja, wir denken darüber nach.“

Die ‚Spinning Around‘-Sängerin startete 1987 mit einem Cover des Klassikers ‚The Loco-Motion‘ und wurde mit dem Songwriter-Team Stock Aitken Waterman zum Weltstar, bevor sie im selben Jahr mit ‚I Should Be So Lucky‘ ihren nächsten großen Hit landete. Im März 2024 war die ‚XMAS‘-Sängerin überraschender Gast bei Madonnas ‚Celebration Tour‘ in Los Angeles.

In einem separaten Interview mit dem Magazin ‚People‘ wurde sie gefragt, ob sie mit Madonna zusammenarbeiten würde. Kylie antwortete: „Natürlich würde ich das.“ Es habe zwar noch keine Gespräche darüber gegeben, aber wenn es dazu käme, wäre das „großartig“. Ihre gemeinsame Performance mit Madonna im Kia Forum bezeichnete Kylie als ganz besonderen Moment für beide: „Das war eine unglaubliche Nacht und ein unglaublicher Moment“, sagte sie. Viele Menschen hätten lange darauf gewartet, vermutlich auch sie beide, und für sie persönlich sei es „einfach perfekt“ gewesen. Bei der Show überraschten die beiden die Fans mit ‚I Will Survive‘ von Gloria Gaynor und Kylies 2000er-Hit ‚Can’t Get You Out Of My Head‘.