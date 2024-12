Musik Kylie Minogue: Verschollener Prince-Song ist wieder aufgetaucht!

Kylie Minogue Performs At BST Hyde Park - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.12.2024, 11:00 Uhr

Die zwei Popikonen nahmen einst einen gemeinsamen Song auf, der nach drei Jahrzehnten wieder ans Licht kommt.

Ein gemeinsamer Song von Kylie Minogue und Prince ist nach drei Jahrzehnten wieder aufgetaucht.

Die australische Popikone hatte sich im Jahr 1992 mit ihrem legendären Kollegen zusammen getan, um einen Track mit dem Titel ‚Baby Doll‘ aufzunehmen. Für das Lied hatte Kylie den Text verfasst, während Prince sich für die Aufnahmen der Gesangspart verantwortlich zeigte. 32 Jahre später ist das Lied nun auf mysteriöse Weise endlich an die Öffentlichkeit gelangt. Ein Insider verriet dazu im Gespräch mit der ‚Bizarre‘-Kolumne der britischen Zeitung ‚The Sun‘: „Kylie ist genauso verblüfft wie alle anderen, wenn es darum geht, woher der Track kommt. Er wurde in den Neunzigern ursprünglich auf Kassette geliefert und seit Princes Tod im Jahr 2016 gehört er zu seinem Nachlass. Jedes Leck ist nervig, aber für die Fans ist es toll, endlich zu wissen, wie sich der Song anhört, immerhin haben sie wirklich lange genug gewartet. Was jetzt passiert, falls überhaupt etwas passiert, muss erstmal abgewartet werden.“

Bereits 2020 hatte Kylie in einem Interview mit Zane Lowe bestätigt, dass ein Duett zwischen ihr und Prince existiere. Über den Entstehungsprozess verriet sie damals: „Wir hingen einfach zusammen ab. Ich weiß gar nicht genau, was das heißt, aber wir hingen ab und er stellte mich irgendwie auf die Probe. Er fragte: ‚So, wo sind deine Lyrics?‘“