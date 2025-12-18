Musik Kylie Minogue will Kollaboration mit Madonna

Bang Showbiz | 18.12.2025, 11:00 Uhr

Die Sängerin träumt von einem gemeinsamen Song mit ihrer Pop-Kollegin.

Kylie Minogue möchte „natürlich“ mit Madonna zusammenarbeiten.

Die Chartstürmerin war im März 2024 ein Überraschungsgast bei der ‚Celebration‘-Tour der 67-jährigen Pop-Ikone in Los Angeles. Auch wenn sie seitdem nicht über eine gemeinsame Zusammenarbeit gesprochen haben, würde Kylie sofort zusagen. Gegenüber dem ‚People‘-Magazin verriet die ‚XMAS‘-Interpretin: „Natürlich würde ich [mit Madonna zusammenarbeiten]. Es gab bisher keine Gespräche, aber wenn es dazu käme, wäre das großartig.“

Die 57-Jährige bezeichnete ihren gemeinsamen Auftritt im Kia Forum in Los Angeles als „einen unglaublichen Abend“ und einen „demütigen Moment“ – für sie selbst und Madonna. „Das war eine unglaubliche Nacht und ein unglaublicher Moment. Viele Menschen hatten lange darauf gewartet, wahrscheinlich auch wir selbst, aber ich fand, es war einfach perfekt“, schwärmte Kylie.

Bei dem Konzert überraschten sie die Fans mit einer gemeinsamen Performance von Gloria Gaynors ‚I Will Survive‘ sowie Kylies Hit ‚Can’t Get You Out Of My Head‘. „Es war keine große Choreografie. Es waren einfach zwei Performerinnen, zwei Frauen, zwei Menschen, die – ohne viel sagen zu müssen – die Wege der jeweils anderen verstehen können“, schilderte die Sängerin. „[Wir wollten] uns gegenseitig stärken und feiern.“

Die ‚Padam Padam‘-Interpretin gab außerdem zu, dass sie einige „stinksauerer Freunde“ hatte, die wissen wollten, warum sie ihnen nichts von dem Auftritt mit Madonna erzählt habe. Sie erinnerte sich: „Ich habe gesagt: ‚Es war eine Überraschung.‘ Ich habe einfach niemandem etwas gesagt.“

Madonna selbst erklärte damals auf der Bühne, es sei ein „Privileg“, mit Kylie aufzutreten. „Ich möchte euch einen ganz besonderen Gast vorstellen, der jetzt zu mir auf die Bühne kommt und mit mir singt. Ihr Name ist Kylie Minogue“, kündigte sie ihre Kollegin bei dem Konzert an.