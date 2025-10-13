Musik Lady Gaga: Andrew Lloyd Webber-Bewertung von ‚Mayhem Ball‘ ist wahrgewordener Traum

Lady Gaga - 2025 Coachella Valley Music And Arts Festival - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.10.2025, 18:00 Uhr

Andrew Lloyd Webber hat Lady Gaga als „Weltstar“ bezeichnet, nachdem er von ihrer ‚Mayhem Ball‘-Show begeistert war.

Der 77-jährige Theaterstar besuchte kürzlich eines der Konzerte der 39-jährigen Sängerin in der Londoner O2 Arena – und war so beeindruckt, dass er eine Rezension auf TikTok veröffentlichte. Der ‚Phantom der Oper‘-Komponist lobte Gaga zunächst dafür, dass sie tatsächlich live singe, und merkte an, dass es heutzutage eher üblich sei, dass Künstler zu einer vorab aufgenommenen Tonspur mimen.

„Ich habe das Lady-Gaga-Konzert geliebt“, begann der Star seiner Lobeshymne auf Lady Gaga. „Es war wirklich fabelhaft. Sie weiß wirklich, wie man mit einem Publikum umgeht. Und es war ein großartiger Abend.“ Er fuhr fort, dass es so wunderbar sei, jemanden wirklich live singen zu sehen: „Anstatt – wie wir wissen – einige Künstler, die nur zu einem Playback mimen. Und davon war hier nichts zu sehen.“

Er wies dann auf den Teil der Show hin, in dem Gaga in einem Ruderboot quer durch die Halle gezogen wurde, und vermutete, dass sie sich dabei von seinem Musical ‚Phantom of the Opera‘ inspirieren ließ. Er sagte: „Ich war wirklich, wirklich erfreut, auf der Bühne ein Opernhaus zu sehen, und noch erfreuter, dass ein Boot mit ihr darin über das große Auditorium der O2 ruderte. Es erinnerte mich an etwas, mit dem ich vielleicht ein bisschen zu tun hatte.“ Er schloss seine Konzert-Kritik, die eine einzige Begeisterungswelle war, mit den Worten: „Ich fand das Konzert absolut fabelhaft. Und ich denke, Lady Gaga ist absolut ein Weltstar.“

Die ‚Abracadabra‘-Sängerin reagierte selbst auf das riesige Lob von Webber und kommentierte auf der Videoplattform: „Das ist ein wahr gewordener Traum.“