Stars Lady Gaga: Das bereut sie in ihrer Karriere

Lady Gaga - September 2024 - Avalon - Venice International Film Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.10.2024, 18:00 Uhr

Lady Gaga wünschte, sie wäre in ihren frühen Tagen des Ruhms nicht „so hart“ zu sich selbst gewesen.

Die 38-jährige Sängerin, der mit bürgerlichem Namen Stefani Joanne Angelina Germanotta heißt, hatte in den späten 2000er-Jahren mit Titeln wie ‚Poker Face‘ und ‚Bad Romance‘ große Erfolge. Heute findet die Pop-Ikone, dass sie vielleicht zu streng mit sich selbst war, und denkt, dass das „Wertvollste“, was jeder für sich selbst tun kann, ist, inneren Frieden zu finden.

Im Podcast ‚Smallzy‘s Surgery‘ sagte sie: „Weißt du, ich hätte mir wahrscheinlich gesagt, dass ich manchmal nicht so streng zu mir selbst sein soll, aber ich hätte mich nur daran erinnert, woran ich jeden Jüngeren erinnern würde, nämlich einfach ich selbst zu sein. Denn alles, was zählt, ist, dass du du selbst bist. Dann kannst du ins Bett gehen und morgens einfach aufwachen. Und auch, die Weichheit in all dem zu finden, weil ich das Gefühl habe, dass Frieden im Leben eines jeden das Wertvollste ist, was wir haben können.“

Die ‚Telephone‘-Hitmacherin hat in den letzten Jahren auch eine erfolgreiche Karriere auf der Leinwand hingelegt, ihr neustes Projekt ist ‚Joker: Folie à Deux‘ an der Seite von Joaquin Phoenix. Trotzdem gab Gaga zu, dass sie sich darauf freue, ihre neue Musik für ihre Fans zu spielen. Sie sagte: „Alles, was ich euch sagen kann, ist, dass ich mich einfach so kreativ und wirklich mit der Musik verbunden fühle und an so viel Musik gearbeitet habe. Ich freue mich wirklich darauf, sie für die Fans zu spielen. Aber jedes Mal, wenn ich eine Figur spiele oder erschaffe, hat das einen absoluten Einfluss auf alle Aspekte meines Schaffens und diese Figur hat mir einfach so viel gegeben, weil sie sich nicht festnageln lässt.“