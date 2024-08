Stars Lady Gaga: Hochzeit in Europa?

Bang Showbiz | 06.08.2024, 08:00 Uhr

Lady Gaga „denkt bereits über Hochzeitspläne nach“.

Die 38-jährige Sängerin hat kürzlich enthüllt, dass sie mit Michael Polansky verlobt ist. Und das Paar erwägt tatsächlich, in Europa zu heiraten. Ein Insider sagte ‚Entertainment Tonight‘: „Gaga und Michael sind so glücklich wie noch nie. Michael hat immer gewusst, dass Gaga die Richtige ist. Sie hatten eine Verlobungsparty in ihrem Haus in Malibu mit ihren Liebsten und jeder ist begeistert für sie.“ Gaga – die eigentlich Stefani Germanotta heißt – und Michael hoffen, „eher früher als später“ zu heiraten. Der Insider teilte mit: „Sie denken bereits über Hochzeitspläne nach und sprechen über eine mögliche Hochzeit am Zielort in Europa. Sie würden gerne früher als später heiraten und wollen beide eine Familie gründen.“

Letzten Monat verriet eine Quelle, dass Gaga nach ihrer Verlobung „glücklicher denn je“ sei. Der Insider erzählte der ‘Bizarre’-Kolumne der Zeitung ‘The Sun’: „Es klingt kitschig zu sagen, dass sie glücklicher denn je ist, aber sie ist es wirklich.Sie war in einem dunklen Raum, bevor sie ihn kennenlernte, aber er war eine beständige, zuverlässige und liebevolle Präsenz in ihrem Leben, etwas, das sie schon lange nicht mehr hatte.Er ist nicht im Showbiz und schert sich nicht um den ganzen Glitzer und Glamour, und das war für Stefani von großer Bedeutung.