Musik Lady Gaga: Neuer Song ‚Dead Dance‘ für zweite Staffel von ‚Wednesday‘

Lady Gaga and Jenna Ortega - NETFLIX TUDUM 2025: THE LIVE EVENT - Getty - Netflix BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.08.2025, 18:34 Uhr

Lady Gaga hat den neuen Song 'Dead Dance' für die zweite Staffel von 'Wednesday' geschrieben. Er wird mit ihrem Auftritt in der Serie veröffentlicht.

Lady Gaga hat den neuen Song ‚Dead Dance‘ für die zweite Staffel von ‚Wednesday‘ geschrieben und wird dazu auch ein theatralisches Musikvideo veröffentlichen.

Die ‚Abracadabra‘-Sängerin wird in der Show als Rosaline Rotwood zu sehen sein – eine ikonische Lehrerin der Nevermore Academy, deren mysteriöse Vergangenheit sich mit Jenna Ortegas Figur Wednesday Addams verknüpft.

Und ganz im typischen Gaga-Stil erscheint sie nicht mit leeren Händen: Die Singer-Songwriterin hat einen brandneuen Track aufgenommen, der laut ‚Variety‘ zusammen mit ihrem Auftritt erscheinen soll. Der Song wurde gemeinsam mit ihren ‚Mayhem‘-Kollaborateuren Andrew Watt und Cirkut geschrieben und soll im nächsten Monat mit einem entsprechend düsteren Musikvideo veröffentlicht werden.

Die Spekulationen um Gagas Rolle wurden weiter angeheizt, nachdem sie gemeinsam mit ‚Wednesday‘-Regisseur Tim Burton auf der berüchtigten mexikanischen Island of the Dolls (Insel der Puppen) gesichtet wurde – ein unheimlicher Ort, der von verstümmelten Puppen und gespenstischen Legenden nur so wimmelt. Burton lobte Gaga zuvor: „Sie ist so eine Künstlerin … mit ihr zu arbeiten, ist unendlich inspirierend.“

Bei der Premiere in London war Gaga vergangene Woche nicht anwesend – wegen ihrer laufenden ‚MAYHEM BALL‘-Tour. Die Netflix-Serie kehrt in zwei Teilen zurück, mit Premieren am 6. August und am 3. September. Gaga sagte dem ‚Entertainment Weekly Magazine‘ Anfang des Jahres über ihre Rolle: „Ich will nichts verraten, was meine Teilnahme an der Serie betrifft. Ich will es extra geheim halten – aber ich liebe Jenna, und ich hatte wirklich eine großartige Zeit!“

Ihr Gastauftritt in Staffel zwei folgt auf den viralen Tanz aus der Serie, der mit Gagas Hit ‚Bloody Mary‘ aus dem Jahr 2011 unterlegt war.