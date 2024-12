Musik Lady Gaga über die Arbeit an ihrem neuen Album

Bang Showbiz | 10.12.2024, 11:00 Uhr

Lady Gaga hat bei der Komposition ihres kommenden Albums ein „Chaos“ entdeckt.

Die 38-jährige Sängerin wird im Februar 2025 ihr achtes Studioalbum veröffentlichen und verriet, dass sich die Leadsingle ,Disease‘ wie ein Einstieg in das gesamte Thema der Platte anfühlt.

Sie sagte dem ,Rolling Stone’-Magazin: „Es fühlte sich wie ein Weg in das Chaos des Albums an, das eine Art Übung im Chaos ist – verschiedene Seiten von mir als Person. Für mich gibt es eine Art von Chaos in all den Arten, wie wir versuchen, uns selbst zu analysieren. ,Disease‘ ist der Anfang davon, und es begann mit dieser kleinen Stimme auf meiner Schulter, die sagte ,es gibt keine Tränen mehr zu weinen, ich habe gehört, wie du um das Leben bettelst‘, und dieses unangenehme Gefühl, das wir manchmal haben, wenn die Stimme in unserem Kopf nicht angenehm ist.“

Die ‚Bad Romance‘-Hitmacherin, die mit bürgerlichem Namen Stefani Joanne Angelina Germanotta heißt, erklärte außerdem, dass sie mit dem Projekt „so viel Sound wie möglich“ erreichen wollte und dass das Album das Gefühl des „Kampfes, das Licht zu sehen“ einfangen sollte. Sie sagte: „Es gibt Momente, in denen wir klanglich einfach nur versuchen, so viel wie möglich herauszuholen. In anderen Momenten dreht sich alles um die Liebe, und es ist super verträumt. Das ist für mich das wahre Chaos. Es gibt Zeiten, in denen es schwer ist, das Licht zu sehen, aber ich glaube, was das innere Chaos noch schwieriger macht, ist, wenn man manchmal einen Blick auf die Sonne erhascht, weil man denkt: ,Mann, ich wünschte, die Sonne würde die ganze Zeit scheinen’, und dann wird man daran erinnert, was man ist.’“