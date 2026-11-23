Stars Lady Penny Lancaster hält Sir Rod Stewart von Donald Trump fern

Penny Lancaster and Sir Rod Stewart - October 2021 - Famous - Pride of Britain Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.11.2026, 18:00 Uhr

Lady Penny Lancaster hat ihrem Ehemann Sir Rod Stewart deutlich gemacht, dass sie keinen Kontakt zu Donald Trump haben möchte.

Obwohl der Sänger den US-Präsidenten früher als „lieben Freund“ bezeichnet hatte und das Paar in Palm Beach unweit von Trumps Anwesen wohnt, lehnt Lancaster dessen Haltung gegenüber Frauen entschieden ab.

Gegenüber ‚The Times‘ kritisierte das 55-jährige Model Trumps Äußerungen über Frauen. Die Vorstellung, dass mächtige Männer Frauen behandeln könnten, wie sie wollten, sei „widerwärtig und entsetzlich“. Deshalb habe sie ihrem Mann erklärt: „Ich kann nicht in seine Nähe kommen.“ Als Stewart eine von Trump organisierte Wohltätigkeitsveranstaltung zugunsten der örtlichen Polizei erwähnte, habe sie lediglich vorgeschlagen: „Wir können einen Scheck schicken.“ Auch politisch scheint sich der 81-jährige Musiker zuletzt zurückhaltender geäußert zu haben. Im vergangenen Jahr hatte Stewart noch erklärt, man solle Reform-Politiker Nigel Farage eine Chance geben. Lancaster deutete nun jedoch an, dass ihr Mann diese Haltung möglicherweise geändert habe. „Ich habe Farages Namen in letzter Zeit nicht mehr gehört“, sagte sie.

Im Gespräch berichtete Lancaster außerdem über die beruflichen Pläne ihres ältesten gemeinsamen Sohnes Alistair. Der 20-Jährige möchte in der Filmbranche arbeiten, dabei aber nicht von den Beziehungen seiner berühmten Eltern profitieren. Als Stewart angeboten habe, eines seiner Projekte zu finanzieren, habe Alistair abgelehnt. Er wisse, dass seine Eltern ihn immer unterstützen würden, wolle aber herausfinden, ob auch andere Menschen an sein Talent glaubten. Lancaster zeigte sich davon beeindruckt: „Ich bin sehr stolz.“

Bei der Erziehung ihrer beiden Söhne Alistair und Aiden (15) verfolgen Lancaster und Stewart allerdings unterschiedliche Ansätze. „Er ist ein bisschen wie eine Dampfwalze und hat überhaupt keine Geduld, während ich die Geduld eines Engels habe“, erklärte die ‚Loose Women‘-Moderatorin. Besonders deutlich werde das morgens beim Aufwecken des jüngeren Sohnes. Während sie Aiden sanft wecke und ihm etwas Zeit zum Aufstehen gebe, stürme Stewart ins Zimmer, ziehe die Vorhänge auf und öffne die Fenster. Anschließend lasse er am anderen Ende des Schlafzimmers laut Dudelsackmusik laufen, sodass sein Sohn aufstehen müsse, um sie auszuschalten. Diese Methode habe der Sänger bereits bei seinen anderen Kindern angewendet.

Trotz des Altersunterschieds von 26 Jahren sei Stewart nach wie vor der Unternehmungslustigere in ihrer Ehe. Während Lancaster nach einem gemeinsamen Abend gerne zu Hause bleibe, plane ihr Mann schon den nächsten Ausflug. „Er ist unglaublich gesellig und hat einen unstillbaren Lebenshunger“, schwärmte sie. „Diesen Mann kann man einfach nicht bremsen.“