Musik Lana Del Rey gibt Einblick in ihr kommendes Album

Lana Del Rey - Leeds 2024 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.02.2026, 11:00 Uhr

Lana Del Rey wird am 17. Februar 2026 ihre neue Single ‚White Feather-Hawk Tail Deer Hunter‘ veröffentlichen.

Die 40-jährige Sängerin informierte ihre Fans auf Instagram über ihr bevorstehendes zehntes Studioalbum – das angeblich den Titel ‚Stove‘ tragen soll – und gab nun bekannt, dass die neue Single in zwei Wochen erscheinen wird.

In einer Instagram-Story sagte sie: „Ich wollte nur eine kleine Nachricht hinterlassen und euch wissen lassen, dass meine neue Single und mein Lieblingssong – auf den ich schon so lange gewartet habe – ‚White Feather-Hawk Tail Deer Hunter‘ am 17. erscheint.“ Die Sängerin des Hits ‚Summertime Sadness‘ fügte hinzu, dass sie „wirklich glücklich“ mit dem kommenden Titel sei, an dem sie gemeinsam mit den Produzenten Drew Erickson und Jack Antonoff gearbeitet habe, die „endlich den magischen Akkord gefunden haben, der noch gefehlt hat“.

Die Musikerin erzählte außerdem, dass sie ‚White Feather-Hawk Tail Deer Hunter‘ gemeinsam mit ihrem Ehemann Jeremy Dufrene, ihrem Schwager und ihrer Schwester Caroline ‚Chuck‘ Grant geschrieben habe. Sie sagte: „Es gibt einfach so viele Teile und Phrasen, die von anderen Leuten eingebracht wurden. Wir haben das Video ganz alleine gemacht, aber trotzdem dauert es Stunden und Stunden, um es zu bearbeiten, herunterzuladen, hochzuladen und all das.“

Als sie über das von Country-Musik inspirierte Album sprach, deutete Lana ihren Fans an, dass sie bald mehr erfahren würden.