Musik Lana Del Rey gibt Update zu ihren lang erwarteten neuen Alben

Lana Del Rey - Leeds 2024 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.11.2026, 11:00 Uhr

Lana Del Rey steht kurz davor, die Arbeiten an ihren neuen Alben abzuschließen.

Die Sängerin ist mit dem Ergebnis zufrieden, auch wenn die Entstehung der beiden Platten anders verlief als ursprünglich geplant. Ihr zehntes Studioalbum hatte die 41-Jährige zunächst für Mai 2025 angekündigt. Seitdem wurde die Veröffentlichung mehrfach verschoben und das Album unter verschiedenen Namen geführt. Einen konkreten Erscheinungstermin für das Country-Album ‚Stove‘ und das dazugehörige Begleitalbum ‚Spyda‘ gibt es weiterhin nicht.

Dennoch zeigte sich Lana auf Instagram zufrieden mit dem aktuellen Stand der Arbeiten. „Die Alben entwickeln sich wirklich gut. Ich bin glücklich damit“, schrieb sie. „Es dauert seine Zeit, bis alles fertig ist, aber sie werden definitiv zum genau richtigen Zeitpunkt erscheinen, wenn man bedenkt, wie viel Musik auf beiden Alben zu hören sein wird.“ Sie sei inzwischen kurz davor, die Arbeiten abzuschließen, auch wenn das Projekt im Laufe der Jahre viele unerwartete Wendungen genommen habe.

Was daraus entstanden sei, fühle sich jedoch genau richtig an. „Es bringt mich sogar dazu, mich zu fragen, wohin ich danach überhaupt noch gehen soll“, enthüllte die ‚Summertime Sadness‘-Interpretin. Auch die nachdenklichen und persönlichen Themen der Platte sprach Lana an. Besonders in ‚you’ve got a friend‘ gehe es um viele innere Dialoge und die Frage, was in den vergangenen drei Jahren geschehen sei und welche Lehren sie daraus ziehen könne. „Liegt alles in Gottes Hand und geschieht zu seiner Zeit? All das lässt mich glauben, dass die Dinge, die passieren, unmöglich Zufall sein können. Mir kommt dabei ein kleines Zitat in den Sinn: Man kann alles haben, aber nicht alles gleichzeitig“, erklärte die Musikerin.

Lana versprach ihren Fans, sie über den Abschluss der Arbeiten an ‚Stove‘ auf dem Laufenden zu halten. Zugleich betonte sie, wie wichtig ihr die physischen Ausgaben des Albums seien. „Allein die Kupferplatten haben ein halbes Jahr in der Herstellung gebraucht“, verriet die Künstlerin. Ihr bislang letztes vollständiges Studioalbum ‚Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd‘ erschien 2023.