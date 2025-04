Stars Laura Maria Rypa hat ihre Kreuzfahrt vorzeitig abgebrochen

Laura Maria Rypa - Pietro Lombardi - Avalon - November 2023 BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.04.2025, 14:00 Uhr

Die zweifache Mutter wollte mit ihren Kindern eine Schiffsreise genießen, ging jedoch früher von Bord als geplant.

Laura Maria Rypa hat sich dazu entschlossen ihre Kreuzfahrt frühzeitig abzubrechen.

Die 27-jährige Influencerin ging vor einigen Tagen gemeinsam mit ihren zwei Kindern an Bord eines Kreuzfahrtschiffes. Wie sie auf Social Media berichtet, war Laura zuvor eine Kooperation mit dem Reiseunternehmen eingegangen. Da ihr der Urlaub jedoch nicht gefiel, entschloss sich die Partnerin von Pietro Lombardi dazu, die Kreuzfahrt ins Wasser fallen zu lassen. Am Sonntag (27. April) schrieb Laura in einer Instagram-Story: „Meine Lieben, wie angekündigt haben wir das Schiff verlassen. Eigentlich wäre die Reise länger gegangen – und ich hatte mich extrem darauf gefreut. Es ist alles anderes gekommen, als es sollte. Wie ihr wisst, bin ich immer ehrlich: Deshalb habe ich die Reise abgebrochen. Es ist einfach zu viel schief gelaufen und wir konnten die restliche Zeit nicht mehr an Bord bleiben.“

Was genau der zweifachen Mutter an ihrer Kreuzfahrt nicht zusagte, verriet sie in ihrem Update nicht. Nach dem Auschecken habe sie den Rest des Tages mit ihren Kids an Land verbracht und sich dazu entschlossen, die Reise auf andere Weise fortzusetzen. Aufgrund der vielen Reaktionen auf ihre Story meldete sich Laura später noch einmal zu Wort, um das Ende der Kreuzfahrtkooperation zu erklären. „Ich stehe einfach nicht hinter etwas, wenn es nicht gut läuft. Ich möchte euch nichts vormachen oder euch etwas schönreden“, ließ sie verlauten. „Aber wirklich vom Transfer bis zum Check-in, Kabine und Co. ist einfach alles schief gelaufen.“