Stars Laura Maria Rypa wehrt sich gegen Bodyshaming

Laura Maria Rypa - Pietro Lombardi - Avalon - November 2023 BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.02.2026, 10:00 Uhr

Die Influencerin muss sich auf Instagram fiese Kommentare anhören - nun platzt ihr der Kragen.

Laura Maria Rypa will sich die Kritik an ihrem Äußeren nicht bieten lassen.

Der Influencerin folgen rund 944.000 Nutzer auf Instagram. Leider wird sie im Netz auch immer wieder zur Zielscheibe von Hass. In ihrer Story rechnete die Ex-Verlobte von Pietro Lombardi nun mit ihren Hatern ab. „Ich lese unter meinen Bikini-Bildern immer wieder Kommentare über meinen Körper – dass meine Brüste geschrumpft seien oder ‚oben die Luft raus‘ ist, und ganz ehrlich, mich trifft das nicht“, schrieb sie in einer längeren Nachricht.

Laura wisse, was ihr Körper bereits geleistet habe. „Ich kenne meine Geschichte und ich kann über so etwas hinwegsehen“, erklärte sie. Trotzdem wollte sie die gemeinen Kommentare teilen, „weil es da draußen so viele Menschen gibt, die genau solche Kommentare treffen könnten“. Wer gerade eine schwierige Zeit durchmache oder Probleme mit seinem Körperbild habe, könnte von Kommentaren dieser Art tief verletzt sein.

Die 30-Jährige betonte anschließend, dass sie ihrem Körper zutiefst dankbar für alles sei – insbesondere für ihre zwei Schwangerschaften. „Mein Körper hat zwei wundervolle Kinder auf diese Welt gebracht. Er hat Leben getragen, geboren und genährt. Und ich habe meine Kinder mit genau diesen Brüsten gestillt“, erzählte sie. Am Ende zähle für sie nur, dass ihre Kinder gesund seien, „und daran hatte mein Körper einen riesigen Anteil“.

Laura hat auch einen starken Verdacht, wer hinter den Hassnachrichten steckt. Das seien Menschen, „die mit sich selbst unzufrieden sind und ihren eigenen Frust irgendwo abladen müssen“. Abschließend betonte die Zweifach-Mama: „Lieber ist die Luft aus den Brüsten raus als aus dem Hirn.“