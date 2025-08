Stars Laura Müller gibt intime Zahlen aus dem Hause Wendler preis

Michael Wendler - 13.07.19, Berlin, dpa BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.08.2025, 16:00 Uhr

Laura Müller und Michael Wendler halten im Bett lange durch – ein ganzes Musikalbum lang.

Dieses intime Detail gab Laura jetzt bei Instagram preis, als sie in einer Frage-Runde die Neugier eines Fans befriedigte, der wissen wollte, was ihr Sexrekord an einem Tag sei.

Eine genaue Zahl verriet die 25-Jährige nicht, deutete aber an, dass sie und ihr 53-jähriger Ehemann stundenlang mit dem Liebesspiel beschäftigt sein können. Sie sagte: „Mach dir einfach mal ein Musikalbum an, vielleicht sogar von Michael Wendler. Lass es komplett die ganze Zeit laufen, bis es dann vorbei ist und dann weißt du ungefähr, wie oft.“ Dass Laura und der Wendler im Schlafzimmer sehr aktiv sind, verriet sie schon vor einigen Wochen in einem Video, indem sie sogar eine Zahl angab. „28 Mal pro Woche ist perfekt“, sagte sie da. Weniger sei ihr zu wenig, da sie finde, dass man sich sonst „entfremdet“.

Michael Wendler und Laura Müller gaben sich bereist 2020 das Ja-Wort. Im Juni 2023 und im Dezember 2024 wurden die beiden gemeinsamen Kinder Rome Aston und Ocean Amor geboren. Der Musiker ist außerdem Vater der Tochter Adeline Norberg, die er gemeinsam mit seiner Ex-Frau Claudia Norberg hat.