Musik Led Zeppelin macht Ausnahme für ‚Narnia‘

Led Zeppelin 1968 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.10.2026, 11:00 Uhr

Led Zeppelin macht Ausnahme für 'Narnia': Darum darf 'Stairway to Heaven' erstmals in einem Film erklingen.

Jahrzehntelang blieb Led Zeppelins Rockklassiker ‚Stairway to Heaven‘ für Film- und Fernsehproduktionen tabu.

Für den Trailer zu ‚Das Wunder von Narnia‘ hat die legendäre Band nun erstmals die Verwendung der Originalaufnahme genehmigt. Regisseurin Greta Gerwig konnte Robert Plant und Jimmy Page offenbar mit ihrer Begeisterung für den Schriftsteller C. S. Lewis und dessen fantastische Welt überzeugen.

Bei einer Fragerunde mit Stephen Colbert erzählte Gerwig, wie außergewöhnlich diese Zusage für sie war. „Sie hatten nie erlaubt, dass das Stück irgendwo verwendet wird. Es hat mich sehr berührt, dass sie mir die Nutzung gestattet haben“, sagte die Filmemacherin. Sie habe persönlich mit Plant und Page gesprochen, die den Song gemeinsam geschrieben hatten, und ihnen Ausschnitte ihres Films gezeigt. Ausschlaggebend sei gewesen, dass die Musiker den Kern der Geschichte verstanden hätten. „Sie haben zugestimmt, weil sie das Herz der Geschichte im Film erkannt haben. Auch sie lieben C. S. Lewis und begegnen seinem Werk mit großer Ehrfurcht“, erklärte Gerwig. Dass ausgerechnet dieser Song nun im Trailer zu hören sei, empfinde sie als glückliche Fügung.

Für Gerwig war ‚Stairway to Heaven‘ von Anfang an die ideale musikalische Begleitung für die erste Vorschau auf ihre Narnia-Verfilmung. Das Stück sei nicht nur ein epischer Rocksong, sondern erzähle selbst eine Geschichte. „Es geht um eine spirituelle Reise, um den wirklichen Weg zu Erkenntnis und Erleuchtung, aber auch um falsche Götzen und die Irrwege, auf die man geraten kann“, sagte sie. „Ich dachte: Genau darum geht es in diesem Film.“

Dass Led Zeppelin die Nutzung ihres berühmten Stücks so lange verweigerten, zeigt ein Blick auf frühere Produktionen. Für die Komödie ‚Wayne’s World‘ von 1992 spielte Hauptfigur Wayne zwar die ersten Töne des Songs in einem Gitarrengeschäft. Die Band bestand jedoch darauf, die Passage aus den ausgestrahlten und veröffentlichten Fassungen zu entfernen. Auch die Macher der Zeichentrickserie ‚Die Simpsons‘ mussten auf den Titel verzichten. Für die Folge ‚Bart Sells His Soul‘ war das Stück in einer Kirchenszene vorgesehen. Aus Kostengründen fiel die Wahl stattdessen auf ‚In-A-Gadda-Da-Vida‘ von Iron Butterfly.

Selbst Cameron Crowe, der mit den Musikern befreundet ist, erhielt für seinen Film ‚Almost Famous‘ aus dem Jahr 2000 eine Absage. In dem autobiografisch geprägten Werk sollte der junge William Miller, gespielt von Patrick Fugit, seiner Mutter (Frances McDormand) den Song vorspielen, um ihr seine Begeisterung für Rockmusik näherzubringen. Jimmy Page und Robert Plant lehnten ab. Crowe erinnerte sich, die Musiker hätten erklärt, der Titel sei ihnen für eine solche Verwendung zu bedeutend. Stattdessen schenkte Page dem Film den akustischen Song ‚Bron-Yr-Aur‘. Damit bekam die Produktion zumindest eine andere musikalische Facette aus dem Led-Zeppelin-Kosmos und ‚Stairway to Heaven‘ blieb weiterhin unberührt.