Musik Led Zeppelins Jimmy Page hat keine Lust mehr auf Tourneen

Jimmy Page - November 2026 - Famous - Music Industry Trust Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.11.2026, 18:00 Uhr

Jimmy Page hat nicht vor, noch einmal auf Tournee zu gehen.

Der 82-jährige Gitarrist von Led Zeppelin erklärte, dass ihn das anstrengende Leben unterwegs inzwischen kaum noch reize. Zuletzt stand die Rocklegende 2023 bei der Aufnahmezeremonie der Rock and Roll Hall of Fame auf der Bühne.

Im Gespräch mit ‚The Sun‘ bei den Music Industry Trust Awards machte Page deutlich, dass er vor allem auf die organisatorischen Belastungen einer Tournee verzichten könne. „Dieses ganze Leben aus dem Koffer, bei dem die Taschen morgens um sieben bereitstehen müssen und man dann mittags zum Flugzeug aufbricht, reizt mich einfach nicht mehr besonders“, erklärte er.

Seine Leidenschaft für die Musik habe er deshalb aber keineswegs verloren. Der Gitarrist spiele weiterhin regelmäßig und könne sich durchaus vorstellen, wieder öffentlich aufzutreten. „Aber die Vorstellung, zu spielen, reizt mich nach wie vor, und ich spiele immer noch – natürlich tue ich das“, stellte Page klar. Der Musiker betonte zudem, dass ihn während seiner gesamten Karriere der Wunsch angetrieben habe, sich künstlerisch weiterzuentwickeln.

Im Gespräch mit dem Magazin ‚Guitar Player‘ wurde er gefragt, ob seine früheren Led-Zeppelin-Bandkollegen Robert Plant, John Paul Jones und der verstorbene John Bonham ihn deshalb gelegentlich als schwierigen Kollegen empfunden hätten. „Ich weiß nicht, ob irgendjemand das von mir gedacht hat“, antwortete Page. Er habe stets hohe Ansprüche an sich selbst gestellt und sei selten vollständig zufrieden gewesen. „Man versucht immer, besser und besser und noch besser zu werden. Darum geht es letztlich“, erklärte er. Wenn eine Aufnahme oder eine musikalische Idee seinen Vorstellungen nicht entsprochen habe, sei für ihn klar gewesen, dass weiter daran gearbeitet werden müsse. „Und manchmal ist das, was man gemacht hat, einfach nicht gut genug. Mach es besser, mach es besser“, sagte der Gitarrist. Diese Einstellung habe ihn sein ganzes Leben begleitet. „Aber das ist eben meine persönliche Einstellung. Und ich habe mich nicht verändert. So bin ich nun einmal.“

Page hatte sich in der Vergangenheit auch kritisch darüber geäußert, wie das Internet die Arbeitsweise von Musikern verändert habe. Seiner Ansicht nach hätten Led Zeppelin unter den heutigen Bedingungen möglicherweise gar nicht in derselben Form existieren können. Die 1970er-Jahre bezeichnete er als eine „großartige Zeit für einen kreativen Musiker“. Damals habe die Band die Freiheit gehabt, mit neuen Klängen zu experimentieren und unveröffentlichte Songs bei Konzerten auszuprobieren, ohne befürchten zu müssen, dass Mitschnitte sofort weltweit verbreitet würden. „Wir haben früher einfach aus Spaß Songs in unser Liveprogramm aufgenommen, die wir noch gar nicht eingespielt hatten“, erinnerte sich Page. Als Beispiel nannte er den Auftritt beim Bath Festival 1970, bei dem Led Zeppelin ‚Immigrant Song‘ spielten, bevor das Publikum den Titel von einer Veröffentlichung kennen konnte. „Niemand hatte zuvor etwas Vergleichbares gehört. Diese Freiheit hat man heute nicht mehr, weil es sofort im Internet veröffentlicht werden würde“, erklärte er.