Musik Leigh-Anne empfand Druck, solo ’so erfolgreich‘ wie Little Mix zu sein

Leigh-Anne - Capital’s Jingle Bell Ball with Barclaycard 2023 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.02.2026, 18:00 Uhr

Leigh-Anne hat zugegeben, dass sie einen enormen Erwartungsdruck verspürte, den Erfolg von Little Mix zu erreichen, als sie ihre Solokarriere begann.

Die ‚Revival‘-Sängerin veröffentlichte am Freitag (20. Februar) ihr Debütalbum ‚My Ego Told Me To‘ und sprach über den Druck, den sie während des Projekts empfand. Im Gespräch mit ‚NME‘ sagte sie, der Wechsel von einer der größten Girlgroups Großbritanniens hin zur Solokünstlerin habe eigene Herausforderungen mit sich gebracht.

Auf die Frage, ob sie das Gefühl gehabt habe, sich beweisen zu müssen, antwortete sie: „Oh mein Gott, ja. Und da waren all diese Erwartungen über meiner Schulter, genauso erfolgreich zu sein wie die Gruppe. Wie soll das überhaupt aussehen? Wie soll das überhaupt möglich sein?“

Die 34-Jährige erklärte weiter, dass ein eigentlich aufregendes neues Kapitel zeitweise von der Angst überschattet worden sei, den Erfolgen von Little Mix nicht gerecht zu werden. Sie sagte: „Der Start in meine Solokarriere hätte eine der lustigsten Zeiten meines Lebens sein sollen — eine der schönsten überhaupt. Und ich hätte diesen Druck nicht haben sollen, denn wir haben es als Gruppe ja schon geschafft. Jetzt ist das für mich.“