Stars Leighton Meester: Am Boden zerstört durch den Tod von Michelle Trachtenberg

Bang Showbiz | 07.05.2025, 09:00 Uhr

Leighton Meester hat ihrer ehemaligen ‚Gossip Girl‘-Kollegin Michelle Trachtenberg Tribut gezollt und zugegeben, dass ihr Tod „verheerend“ war.

Die 39-jährige Schauspielerin – die Blair Waldorf in der CW-Teenie-Dramaserie darstellte – erinnert sich an Michelle, die die lästige Intrigantin Georgina Sparks in der Serie darstellte, als „wunderbare, talentierte Person“, die „jeder liebte“. Im Gespräch mit dem ‚Flaunt‘-Magazin sagte sie über Michelles tragisches Ableben: „Es ist niederschmetternd. Sie war eine wunderbare, talentierte Person, und jeder hat sie geliebt. Es ist sehr, sehr traurig für jeden, der sie kannte.“

Nach dem Tod von Michelle wurde Leighton klar, wie stark das Vermächtnis der Serie ist. Obwohl ‚Gossip Girl‘ seit 2012 nicht mehr ausgestrahlt wird, fühlt sich Leighton in vielerlei Hinsicht noch genauso wie zu ihrer Glanzzeit in der Sendung. Sie fügte hinzu: „Jetzt kann ich sehen, dass [das Vermächtnis der Serie] weiterlebt – in mancher Hinsicht sogar noch mehr als damals – was unglaublich ist.“

Als offizielle Todesursache von Michelle wurden Komplikationen bei Diabetes mellitus angegeben.