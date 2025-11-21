Film Leighton Meester: Gemeinsam mit Jared Padalecki vor der Kamera

Bang Showbiz | 21.11.2025, 11:00 Uhr

Die Stars werden gemeinsam in einer romantischen Komödie zu sehen sein.

Leighton Meester und Jared Padalecki werden gemeinsam in einer romantischen Komödie zu sehen sein.

Die Stars aus ‚Gossip Girl‘ und ‚Gilmore Girls‘ werden in der Verfilmung von Katherine Centers Roman ‚The Bodyguard‘ mitspielen. Laut ‚Deadline‘ gehören auch Andie MacDowell, Walker Hayes, Noah LaLonde und Toby Sandeman zur Besetzung des kommenden Films.

In dem 2022 erschienenen Buch wird ein weiblicher Bodyguard engagiert, um einen Action-Star während der Weihnachtszeit zu beschützen, doch es funkt zwischen den beiden, was zu einem komplizierten Weihnachtsfest führt.

Elizabeth Allen Rosenbaum wird bei dem Film Regie führen und gab zu, dass einer der Hauptgründe für die Übernahme dieser Rolle die „überwältigende Begeisterung“ für das Buch auf TikTok war. Sie sagte: „Ich habe begonnen, mich intensiv mit der BookTok-Kultur zu beschäftigen, nachdem mein letzter Netflix-Film ‚Purple Hearts‘ so erfolgreich war. Die überwältigende Begeisterung in den sozialen Medien und bei den Lesern für Katherine Centers Roman war ein wichtiger Faktor für meine Entscheidung, als Regisseurin mitzumachen. Es war bisher großartig, eng mit Katherine zusammenzuarbeiten und zu sehen, wie begeistert sie davon ist, ihre witzige Geschichte über eine kompromisslose Bodyguardin und einen A-List-Schauspieler in die Weihnachtszeit zu übertragen.“

Rosenbaum betonte außerdem, dass Meester und Padalecki perfekt für die Hauptrollen seien.