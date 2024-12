Film Len Wiseman: Ana De Armas’ ,Ballerina‘-Rolle ist mehr als ein „weiblicher John Wick“

09.12.2024

Der Filmemacher bestand darauf, dass die Rolle des Stars viel mehr als ein „weiblicher John Wick“ sei.

,Ballerina‘-Regisseur Len Wiseman bestand darauf, dass Ana De Armas‘ Rolle der Eve Macarro viel mehr als ein „weiblicher John Wick“ sei.

Die 36-jährige Schauspielerin spielt die angehende Auftragsmörderin im neuen ,John Wick‘-Spin-off und der Filmemacher betonte jetzt, dass der Charakter mehr als nur eine Version von Keanu Reeves‘ berühmtem Auftragskiller ist.

In einem Video-Feature, das auf der Comic Con Experience (CCXP) 2024 in São Paulo in Brasilien vorgestellt wurde, erklärte Wiseman: „Das ist kein weiblicher John Wick. Dies ist eine Geschichte, in der Eve von Anfang an eine Rolle spielt.“ Der ,Underworld‘-Filmemacher sprach zudem darüber, dass ,Ballerina‘ eine „Herausforderung“ für ihn gewesen sei, ist jedoch der Meinung, dass das Publikum von der Action und De Armas‘ Leistung beeindruckt sein wird, wenn der Film im Juni 2025 in den Kinos erscheint. Len erklärte: „Es ist eine Herausforderung gewesen. Aber es hat uns verdammt viel Spaß gemacht. Die Action ist unglaublich. Die Fans werden lieben, was Ana tut und wie sie diese Figur spielt.“ Die ,Knives Out‘-Darstellerin sprach zuvor über ihre Reaktion auf die Rolle in dem Film und erzählte, dass sie aufgrund der komplizierten Stunts körperlich und mental sehr gefordert worden sei.