Stars Leonardo DiCaprio würdigt ‚genialen‘ Giorgio Armani

NO JAPAN - Giorgio Armani - Paris Fashion Week 2019 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.09.2025, 09:00 Uhr

Der Hollywood-Star zollt dem verstorbenen Modedesigner einen emotionalen Instagram-Tribut.

Leonardo DiCaprio erinnert mit emotionalen Worten an Giorgio Armani.

Der legendäre Modedesigner verstarb am Donnerstag (4. September) im Alter von 91 Jahren. DiCaprio nutzte die sozialen Medien, um Armani einen bewegenden Tribut zu zollen und ihn als „Visionär“ zu bezeichnen.Der Hollywood-Star schrieb auf Instagram: „Giorgio Armani war ein Visionär, dessen Einfluss weit über Design hinausreichte. Ich habe ihn vor vielen Jahren in Mailand zum ersten Mal getroffen und war überwältigt von seiner Kreativität und seinem Genie. Er war eine legendäre Kraft, die Generationen inspiriert hat, und sein Vermächtnis wird die Welt auch in den kommenden Jahren weiterhin prägen und bereichern.“

Unterdessen gestand Michelle Pfeiffer, dass ihr die Nachricht von Armanis Tod „das Herz gebrochen“ habe. Neben einer Reihe von Erinnerungsfotos schrieb die Schauspielerin – die in mehreren Armani-Werbespots mitwirkte – auf Instagram: „Ich bin zutiefst traurig über die Nachricht von Mr. Armanis Tod. Freundlich, großzügig und loyal. Ein wahrer Pionier der Eleganz. Eine globale Inspiration. Und heute ein großer Verlust für uns alle.“ Die ‚Scarface‘-Darstellerin bedankte sich bei dem Italiener für die jahrelange Zusammenarbeit und betonte: „Es war eine Ehre und ein Privileg, bei so vielen bedeutenden Gelegenheiten in meinem Leben mit Ihnen zusammenzuarbeiten und Ihr Handwerk aus nächster Nähe zu erleben.“

Auch David Beckham würdigte Armani als „wahren Gentleman“. Der ehemalige Fußballstar schrieb auf Instagram: „Ein sehr trauriger Tag, an dem wir uns von einem ganz besonderen Mann verabschieden… Freundlich, großzügig, bescheiden und ein wahrer Gentleman… Giorgio Armani – einzigartig.“

Armanis Tod wurde von seinem Modehaus bekannt gegeben. In einer Stellungnahme hieß es, er habe die Marke Armani mit „Vision, Leidenschaft und Hingabe“ aufgebaut. „Mit unendlicher Trauer gibt die Armani-Gruppe den Tod ihres Schöpfers, Gründers und unermüdlichen Antreibers bekannt: Giorgio Armani. In diesem Unternehmen haben wir uns immer wie Teil einer Familie gefühlt“, teilte der Konzern mit.