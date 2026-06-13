Stars ‚Let’s Dance‘: So viel hat Gustav Schäfer durch die Show abgenommen

Let's Dance-01.06.19, KÃ¶ln-Geisler-Fotopress BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.06.2026, 13:38 Uhr

Der Tokio-Hotel-Star belegte bei der letzten 'Let's Dance'-Staffel Platz sechs. So viel hat er währenddessen abgespeckt.

Gustav Schäfer verrät, wie viel Gewicht er während seiner ‚Let’s Dance‘-Teilnahme verloren hat.

Der Tokio-Hotel-Drummer trainierte rund drei Monate lang für die RTL-Tanzshow. Letztendlich erreichte er mit seiner Tanzpartnerin Anastasia Maruster den sechsten Platz. Im Interview mit ‚Bunte.de‘ enthüllte der 37-Jährige nun, wie sehr sich das Format auf sein Körpergewicht ausgewirkt hat. Insgesamt habe er stolze zehn Kilo abgenommen.

Das sei aufgrund des intensiven Trainings ganz automatisch passiert. „Ich habe in der Zeit auch nicht super gesund gegessen, aber habe nur sehr wenig gegessen. Mit vollem Magen tanzen war immer blöd“, erzählte Gustav. Außerdem habe er sechs bis sieben Liter Wasser am Tag getrunken. „Das heißt, die Gelenke waren auf jeden Fall gut geschmiert“, scherzte er. Zur Unterstützung setzte der Musiker auch auf Nahrungsergänzungsmittel wie Magnesium und Omega-3. „Ich habe zwar wenig gegessen, aber trotzdem halbwegs gesund“, ergänzte er.

Und wie geht es nun für Gustav Schäfer weiter? „Es kann sein, dass der sogenannte Jo-Jo-Effekt kommt, aber ich arbeite da so ein bisschen gegen an“, erklärte er. Der Schlagzeuger versuche, sich Zeit für Sport zu nehmen, doch gerade sei es ein wenig schwierig. „Zwischen 22 Uhr ins Bett gehen und um vier Uhr wieder aufstehen – da passt das gerade nicht mehr rein“, berichtete er. Mini-Sporteinheiten wie ein paar Liegestützen täglich hält er aber für machbar. „Ansonsten versuche ich bei der Portionsgröße beim Essen zu bleiben“, fügte Gustav hinzu. Mit seinem Abnehmerfolg ist er mehr als zufrieden. „Ich kann jetzt eine Klamottengröße kleiner kaufen“, freute sich der Tokio-Hotel-Star.