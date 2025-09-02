Musik Lewis Capaldi: Weibliche Popstars stellen Männer auf der Bühne in den Schatten

Lewis Capaldi - The O2 - 2022 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.09.2025, 14:00 Uhr

Der Sänger ist der Meinung, dass männliche Musiker derzeit das Nachsehen haben.

Lewis Capaldi lobt weibliche Popstars dafür, dass sie bei Live-Auftritten neue Maßstäbe setzen – und gibt zu, dass viele männliche Künstler nicht denselben Einsatz zeigen.

Im ‚Creativo‘-Podcast teilte der schottische Singer-Songwriter seine Bewunderung für Frauen im Pop und sagte, sie würden das Genre „vorantreiben“ und derzeit die überzeugendste Musik und Bühnenshow liefern. „Es wird meiner Meinung nach wirklich von Frauen vorangetrieben. Ich finde, Frauen reißen es gerade im Pop richtig, sie machen im Moment die interessanteste Musik“, schwärmte er.

Der 28-Jährige fügte hinzu: „Frauen scheinen alles in einen Auftritt zu investieren, alles ist durchdacht. Viele Typen, ich eingeschlossen, stehen in T-Shirt und Jeans auf der Bühne und singen einfach.“ Obwohl er Ausnahmen wie Harry Styles und Newcomer Benson Boone nannte, deutete Lewis an, dass sich viele männliche Musiker in Sachen Performance und Präsentation einiges von ihren weiblichen Kolleginnen abschauen könnten.

Weibliche Popstars dominieren noch immer die globalen Charts und Bühnen – von Taylor Swifts rekordbrechender ‚Eras‘-Tour bis zu Beyoncés visuell beeindruckenden ‚Cowboy Carter‘-Shows. Künstlerinnen wie Dua Lipa, Olivia Rodrigo und Doja Cat erhielten ebenfalls Lob für ihre aufwendig konzipierten Performances und kühnen Ästhetiken.

Kürzlich offenbarte Lewis, dass Therapie eine „riesige Rolle“ für sein musikalisches Comeback gespielt habe. Der ‚Survive‘-Sänger trat auf der Pyramid Stage beim Glastonbury-Festival auf, zwei Jahre nachdem er aufgrund seiner Tourette-Erkrankung gezwungen war, sein Set vorzeitig zu beenden. In einem Videochat mit ‚BetterHelp‘ erklärte er: „Therapie ist der Grund, warum ich wieder Musiker sein kann. Ich glaube nicht, dass ich jemals aufhören werde, zur Therapie zu gehen, nach dem Einfluss, den sie in den letzten zwei Jahren auf mein Leben hatte.“