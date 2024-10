Film Liam Hemsworth über die ‚Lonely Planet‘-Dreharbeiten mit Laura Dern

Bang Showbiz | 02.10.2024, 12:00 Uhr

Der Star erzählte, dass er während der Dreharbeiten sofort eine Verbindung zu der Schauspielerin gehabt habe.

Liam Hemsworth erzählte, dass er während der ‚Lonely Planet‘-Dreharbeiten sofort eine Verbindung zu Laura Dern gehabt habe.

Der ‚Tribute von Panem‘-Schauspieler wird in der kommenden Liebesgeschichte an der Seite des ‚Jurassic Park‘-Stars zu sehen sein, wobei er es „seltsam“ fand, wie gut er sich von der ersten Minute an mit seiner 57-jährigen Co-Darstellerin verstand.

In einem Interview gegenüber ‚Good Morning America‘ verriet Liam: „Die Prämisse und Grundlage dieses Films ist es, jemanden zu finden, der dich so sieht, wie du bist, dich unterstützt und das Beste in dir hervorbringt, und das ist etwas gewesen, das ich fühlte, als ich Laura zum ersten Mal getroffen habe. Ich erinnere mich daran, wie ich mit ihr frühstückte und wir über das Drehbuch sprachen und sie zu dieser Zeit bereits ein Teil [des Films] war. Es war seltsam. Ich hatte das Gefühl, sie schon viel länger zu kennen, als wir es taten. Wir haben einfach sofort eine Verbindung zueinander gehabt und diesen Film mit ihr zu drehen, war echt einfach, da wir in vielen Dingen einer Meinung waren.“ ‚Lonely Planet‘ kann ab nächsten Freitag (24. Oktober) auf Netflix gestreamt werden. Für die Regie und das Drehbuch des Projekts ist Susannah Grant verantwortlich, die auch bei ‚Catch and Release‘ aus dem Jahr 2006 die Regie übernahm.