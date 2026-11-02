Stars Liam Neeson übernimmt seine Kampfszenen am liebsten selbst

Liam Neeson - Getty - 2023 - Spirit Of Ireland Gala BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.11.2026, 18:00 Uhr

Liam Neeson übernimmt seine Kampfszenen am liebsten selbst.

Auch mit 74 Jahren denkt Liam Neeson noch lange nicht daran, bei Actionszenen grundsätzlich auf ein Double zurückzugreifen.

Der Schauspieler hält sich körperlich fit, um in seinen Filmen möglichst viele Kämpfe selbst bestreiten zu können. Zwar verbringt er längst nicht mehr täglich Stunden im Fitnessstudio, doch ein gewisses Trainingsniveau ist für ihn weiterhin selbstverständlich. Im Gespräch mit ‚Fox News Digital‘ erklärte der Darsteller aus der ‚Taken‘-Reihe, dass regelmäßige Bewegung für Hauptdarsteller wichtig sei. „Man muss nicht jeden Tag zwei Stunden im Fitnessstudio verbringen. Das habe ich vor vielen Jahren gemacht, aber inzwischen achte ich einfach darauf, einigermaßen fit zu bleiben“, sagte Neeson. Wenn er ein Drehbuch lese und darin körperlich anspruchsvolle Szenen vorgesehen seien, passe er sein Training entsprechend an. „Ich mache meine Kämpfe gerne selbst. Bis zu einem gewissen Punkt kann ich das auch immer noch.“ Gerade deshalb sei es für ihn wichtig, sich nicht vollständig auf seine bisherige Fitness zu verlassen, sondern bei Bedarf noch einmal intensiver zu trainieren.

Dass ihm in seinem Alter überhaupt noch Actionrollen angeboten werden, empfindet der Schauspieler als großes Glück. „Ich bin 74 Jahre alt und habe wirklich das Glück, gelegentlich noch solche Rollen angeboten zu bekommen“, sagte er. Schon ein täglicher Spaziergang könne helfen, körperlich in Bewegung zu bleiben.

Wie viel Engagement Neeson in die körperlichen Anforderungen seiner Rollen steckt, weiß auch Mark Vanselow zu schätzen. Der Regisseur seines neuen Films ‚The Mongoose‘ arbeitete früher als Stuntdouble des Schauspielers und kennt dessen Arbeitsweise daher genau. Im gemeinsamen Interview hob Vanselow vor allem Neesons Bereitschaft hervor, sich auf die Herausforderungen einzulassen. Es gehe nicht nur um die Zeit, die für das Training aufgewendet werde, sondern auch darum, flexibel zu bleiben und immer wieder neue Ideen für Actionszenen zu entwickeln. Genau das versuche man bei der Gestaltung der Kämpfe und generell beim Filmemachen umzusetzen.

Auch Marisa Tomei gehört zur Besetzung von ‚The Mongoose‘. Für die Schauspielerin war Neeson ein entscheidender Grund, bei dem Projekt mitzumachen. Gegenüber ‚People‘ erzählte sie, dass sie den Kollegen schon lange bewundere. Der Film verbinde actionreiche Unterhaltung mit einer ernsten Geschichte über die Folgen des Krieges und die Erfahrungen amerikanischer Soldaten. Gerade diese Mischung habe sie gereizt. „Das ganze Paket hatte mit Liam und dem Vergnügen zu tun, mit ihm zu arbeiten“, erklärte Tomei. Neeson sei zwar eine Legende, zugleich aber ausgesprochen humorvoll. Diese Seite komme auch im Film zur Geltung. Das Drehbuch sei so angelegt, dass es sowohl spannende Actionszenen als auch komödiantische Momente mit pointierten Dialogen biete.