Film Marisa Tomei schwärmt von Liam Neeson: ‚Ich bewundere ihn schon lange‘

Liam Neeson - July 2025 - Famous - The Naked Gun UK Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.10.2026, 14:00 Uhr

Marisa Tomei schwärmt von Liam Neeson, den sie schon lange bewundert.

Marisa Tomei ist seit vielen Jahren ein großer Fan von Liam Neeson.

Nun hatte die 61-jährige Schauspielerin die Gelegenheit, mit dem 74-jährigen Hollywoodstar vor der Kamera zu stehen. Gemeinsam spielen sie in dem neuen Action-Thriller ‚The Mongoose‘. Dass sie dabei mit einem langjährigen Idol zusammenarbeiten durfte, machte das Filmprojekt für Tomei besonders reizvoll. Im Gespräch mit dem Magazin ‚People‘ erklärte sie: „Ich bewundere ihn schon sehr lange. Außerdem hatte ich den Eindruck, dass der Film jede Menge Action und Unterhaltung bieten würde. Gleichzeitig erzählt er eine Geschichte, die sich nur schwer in anderen Filmgenres umsetzen ließe.“ Besonders angesprochen habe sie die Verbindung aus ernsten Themen und spannender Unterhaltung. „Ich finde, dass dies eine wirklich gelungene Möglichkeit ist, die Traumata des Krieges und die Erfahrungen unserer amerikanischen Helden zu schildern. Und das alles auf eine äußerst unterhaltsame Weise, mit einem außergewöhnlichen Schauspieler im Mittelpunkt“, sagte Tomei.

Die Aussicht, endlich mit Neeson zusammenzuarbeiten, sei für sie ein entscheidender Grund gewesen, die Rolle anzunehmen. Dabei habe sie nicht nur seine schauspielerischen Fähigkeiten beeindruckt. Auch seine humorvolle Seite überraschte die Schauspielerin offenbar positiv. „Im Grunde drehte sich alles um Liam und darum, wie viel Spaß es machen würde, mit ihm zu arbeiten“, verriet Tomei. „Natürlich ist er eine Legende. Aber wenn man ihn persönlich kennenlernt und mit ihm spricht, merkt man schnell, wie unglaublich lustig er ist. Ein großer Teil dieses Humors kommt auch im Film zum Vorschein.“ Das Drehbuch sei geschickt aufgebaut, um sowohl die Erwartungen an einen Actionfilm zu erfüllen als auch komödiantische Momente einzubauen. Besonders die pointierten Dialoge hätten ihr gefallen.

Neben ihrer Begeisterung für die Zusammenarbeit mit Neeson hatte Tomei in der Vergangenheit allerdings auch kritischere Töne angeschlagen. 2017 sprach sie gegenüber der britischen Zeitung ‚The Guardian‘ über Sexismus in Hollywood. Ihrer Ansicht nach sei dieser in der Filmbranche noch immer ein größeres Problem als Altersdiskriminierung. „Erst vor relativ kurzer Zeit wurde ich überhaupt als ältere Frau wahrgenommen“, erklärte sie damals. Die Branche habe sie inzwischen offenbar auf Rollen als Tante festgelegt. Dabei sei die Benachteiligung von Frauen keineswegs auf das Alter beschränkt. Tomei verwies insbesondere auf die geringe Zahl weiblicher Sprechrollen und die damit verbundenen Chancen auf anspruchsvolle Figuren. Zwar habe sich die Situation im Laufe der vergangenen Jahrzehnte verbessert, doch das sei kein Grund, die verbleibenden Missstände zu ignorieren. „Nur weil sich 75 Prozent verbessert haben, heißt das nicht, dass man sich um die übrigen 25 Prozent nicht mehr kümmern sollte“, betonte sie.