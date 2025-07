Film Liam Neeson wollte Leslie Nielsen in ‚Die nackte Kanone‘ nicht nachahmen

Liam Neeson - Getty - 2023 - Spirit Of Ireland Gala BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.07.2025, 12:51 Uhr

Das Reboot der Komödie wird mit Spannung erwartet und Hauptdarsteller Neeson ist sich bewusst, dass er in große Fußstapfen tritt.

Liam Neeson wollte in der Neuauflage von ‚Die nackte Kanone‘ nicht versuchen, Leslie Nielsen zu imitieren. Der 73-jährige Schauspieler übernimmt in der Comedy-Neuverfilmung die Rolle von Frank Drebin Jr. und war fest entschlossen, nicht in die Falle zu tappen, den verstorbenen Schauspieler zu kopieren, der in den Originalfilmen Drebins Vater, Detective Sergeant Frank Drebin, spielte. Neeson sagte gegenüber dem ‚Empire‘-Magazin: „Ich würde nicht sagen, dass es nervenaufreibend war, aber ich bin jeden Tag nach dem Dreh zu Akiva [Schaffer, Regisseur] gegangen und habe gefragt: ‚Wie war’s?‘ Weil ich es einfach nicht wusste. Ich wollte den wunderbaren Leslie Nielsen nicht nachahmen, aber das einzige, was ich mir von ihm abgeschaut habe, war: ‚Bleib ernst. Versuch nicht lustig zu sein. Spiel einfach einen ernsten Polizisten, der ein bisschen ein Trottel ist.'“

Filmemacher Schaffer erklärte, dass er wollte, dass sein Film sich klar von den Originalen unterscheidet. Der 47-Jährige gab preis: „Liam bringt seine ganz eigene Art mit, aber es sind nicht Leslie Nielsens Eigenheiten. Es wäre auch unfair Liam gegenüber, wenn er versuchen müsste, Nielsen zu imitieren. Dann würde er den ganzen Film über etwas nachjagen, das zu einer ganz anderen Person mit einer ganz anderen – Verzeihung – Reihe an Fähigkeiten gehört.“ Schaffer verriet auch, dass Neeson selbst viele Ideen für Gags beisteuerte, darunter sogar die albernsten des gesamten Films. ‚Die nackte Kanone‘ feiert nächsten Monat seine Kinopremiere.