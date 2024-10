Stars Liam Payne: J Balvin erinnert an großartigen Freund

Liam Payne - Annabel's 60th Birthday - London - June 8th 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.10.2024, 09:00 Uhr

J Balvin wird Liam Payne als „einen großartigen Freund“ in Erinnerung behalten.

Der Popstar starb am 16. Oktober im Alter von 31 Jahren in Buenos Aires, Argentinien, und Balvin hat nun seinem Showbiz-Kumpel einen glühenden Tribut gezollt und zugegeben, dass er von der Nachricht „wirklich hart“ getroffen war.

Der ‚6 AM‘-Hitmacher verriet gegenüber ‚Extra‘: „Er ist ein großartiger Freund, denn für mich wird er, weißt du, immer im Geiste sein. Er ist ein großartiger Freund. Er war immer nett, bescheiden, immer lächelnd. Ich habe mir ein paar Bilder von unserem Auftritt in Mexiko vor drei Jahren angesehen. Es hat mich wirklich hart getroffen, weil ich ein Verfechter der psychischen Gesundheit bin, und zu sehen, wie er in diesen dunklen Moment gegangen ist, in eine dunkle Zeit … Es ist wirklich traurig, aber es ist gut, auf der ganzen Welt ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass man sich um seinen Geist kümmern muss.“

Liam wurde Anfang der 2010er-Jahre als Teil von One Direction berühmt und seine ehemaligen Bandkollegen – Niall Horan, Harry Styles, Louis Tomlinson und Zayn Malik – zollten dem Sänger ebenfalls Tribut. Die Chartstürmer-Gruppe, die seit 2016 eine Pause auf unbestimmte Zeit eingelegt hatte, sagte in einem Statement in den sozialen Medien: „Wir sind völlig am Boden zerstört von der Nachricht von Liams Tod. Mit der Zeit und wenn jeder dazu in der Lage ist wird es mehr zu sagen geben. Aber jetzt nehmen wir uns erst einmal etwas Zeit, um zu trauern und den Verlust unseres Bruders, den wir sehr geliebt haben, zu verarbeiten. Die Erinnerungen, die wir mit ihm geteilt haben, werden für immer in Ehren gehalten werden. Im Moment sind unsere Gedanken bei seiner Familie, seinen Freunden und den Fans, die ihn an unserer Seite geliebt haben. Wir werden ihn schrecklich vermissen. Wir lieben dich, Liam. – Louis, Zayn, Niall und Harry“