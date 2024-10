Stars Liam Payne: Netflix verschiebt aufgezeichnete Show

Liam Payne - F1 Grand Prix - Silverstone - July 9th 2023 - Ryan Pierse - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.10.2024, 11:00 Uhr

Netflix hat die Veröffentlichung einer Talentshow mit Liam Payne verschoben.

Der ehemalige One Direction-Star – der Anfang des Monats im Alter von 31 Jahren verstarb, nachdem er von einem Hotelbalkon in Buenos Aires gestürzt war – beendete die Dreharbeiten zu ‚Building The Band‘ für den Streaming-Riesen nur wenige Monate vor seinem tragischen Tod. Obwohl der Start der Serie „definitiv nicht auf Eis gelegt“ wurde, wird sich das Unternehmen aber erst mit seiner Familie treffen, um eine mögliche Veröffentlichung irgendwann in der Zukunft zu besprechen.

Ein Insider verriet der ‚Bizarre‘-Kolumne der Zeitung ‚The Sun on Sunday‘: „Es ist noch zu früh, um eine Entscheidung zu treffen, aber die Show wurde definitiv nicht auf Eis gelegt. Die Dreharbeiten wurden Ende des Sommers abgeschlossen. Netflix wird sich mit Liams Familie zusammensetzen, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um über die Serie zu sprechen und wann sie veröffentlicht werden könnte.“ Der Insider merkte an, dass der Tod des ‚Teardrops‘-Sängers alle in der Firma „am Boden zerstört“ habe. Deshalb habe man beschlossen, dass es „keinen Druck“ gibt, die Serie jetzt schon zu veröffentlichen, aber sie hoffen, dass sie eine „schöne Hommage“ an den Star wird, wenn es dann so weit ist: „Alle Beteiligten sind am Boden zerstört und ihr Herz ist bei seiner Familie. Es gibt keine Eile oder Druck, die Serie zu veröffentlichen. Es wäre einfach eine schöne Hommage an Liam und würde ihn in den Monaten vor seinem Tod von seiner besten Seite zeigen.“

In der Show fungierte Liam neben Pussycat Dolls-Sängerin Nicole Scherzinger – die ihn 2010 als Teil von One Direction für die britische Version von ‚The X Factor‘ auswählte – und Destiny‘s Child-Star Kelly Rowland als Mentor, während sie 50 Möchtegern-Stars beaufsichtigten, die um die Chance kämpften, in einer Band zu spielen. Liam wurde an der Seite von Niall Horan, Harry Styles, Louis Tomlinson und Zayn Malik selbst in der Boyband One Direction berühmt und sie erreichten als erste Milliarden-Dollar-Boyband der Welt weltweite Charterfolge. Die Gruppe legte 2016 eine Pause ein und Liam bekam mit seiner ehemaligen Partnerin Cheryl den siebenjährigen Sohn Bear und genoss eine Solokarriere mit seiner Hitsingle ‚Strip That Down‘ und seinem einzigen Solo-Album ‚LP1‘.