Stars Liam Payne soll in zehn Tagen beerdigt werden

Liam Payne - Dubai - Samir Hussein - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.11.2024, 11:00 Uhr

Der britische Sänger soll kommende Woche seine letzte Ruhe finden.

Die Beerdigung von Liam Payne wird Berichten zufolge in zehn Tagen stattfinden.

Der Ex-One Direction-Star stürzte am 16. Oktober vom Balkon seines Hotelzimmers in Buenos Aires in den Tod. Nachdem sein Leichnam diese Woche nach Großbritannien überführt wurde, soll er in den West Midlands seine letzte Ruhe finden.

Ein Insider verrät der Zeitung ‚The Sun‘: „Die Pläne für Liams Beerdigung sind in Bewegung und ein Datum wurde bereits festgelegt. Seine Familie ist entschlossen, die Dinge so privat wie möglich zu halten, damit sie trauern können. Aber sie verstehen das weltweite Interesse.“

Liams ehemalige One Direction-Bandkollegen Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan und Louis Tomlinson werden bei der Beerdigung erwartet, ebenso wie seine Freundin Kate Cassidy, die mit ihm in Argentinien im Urlaub war, bis sie zwei Tage vor seinem Tod in ihre Heimat in den USA zurückkehrte. Der frühere ‚X Factor‘-Juror Simon Cowell wird ebenfalls zur Beerdigung nach Großbritannien reisen.

Laut ‚The Sun‘ hätten sich Liams Vater Geoff und seine Mutter Karen „rund um die Uhr“ darum berühmt, den Leichnam ihres Sohnes nach Hause zu holen, nachdem Geoff

Tage nach Liams Tod in das südamerikanische Land geflogen war. Ein Vertrauter der Familie offenbarte: „Geoff durchlebt den schlimmsten Albtraum aller Eltern. Er ist so gerührt von dem Überfluss an Liebe und den Glückwünschen, die aus der ganzen Welt kommen.“