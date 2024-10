Stars Liam Payne: T-Shirt von ihm sammelt Tausende für guten Zweck

Bang Showbiz | 23.10.2024, 14:00 Uhr

Ein T-Shirt, das vom verstorbenen One Direction-Star Liam Payne entworfen wurde, hat in der Woche nach seinem Tod fast 200.000 Pfund für wohltätige Zwecke gesammelt.

Der 31-jährige Sänger verstarb am vergangenen Mittwoch (16. Oktober), nachdem er von einem Hotelbalkon in Argentinien gestürzt war. Zuvor arbeitete er mit der Choose Love-Kampagne zusammen, um ein besonderes Kleidungsstück zu kreieren, um Geld für gute Zwecke zu sammeln. In den sieben Tagen seit der Tragödie hat das Shirt bereits 186.500 Pfund eingebracht.

Die Nachricht wurde von Choose Love-Gründerin Dawn O‘Porter bestätigt, die eine Nachricht auf Instagram veröffentlichte, in der sie den Verlust des Stars betrauerte. Sie schrieb: „Heute ist #ChooseDay und vor fast einer Woche hat die Welt einen unglaublichen Menschen verloren. Wir, mit so vielen anderen, sind am Boden zerstört über den Tod von Liam Payne und unsere Herzen und Gedanken sind bei seinen Lieben. Es schien mir nur richtig, diesen Beitrag Liam zu widmen und Danke zu sagen für alles, was er für uns getan hat. Wir werden Liam immer sehr dankbar sein für das wunderschöne T-Shirt, das er entworfen hat, um Geld für die Unterstützung von Vertriebenen auf der ganzen Welt zu sammeln.“

Dawn enthüllte weiter, dass die Verkäufe in der letzten Woche in die Höhe geschnellt seien und das Kleidungsstück ein Vermögen gesammelt habe, um die Arbeit der Organisation zu unterstützen. Sie fügte hinzu: „Es hat uns alle umgehauen, zu sehen, wie viel das T-Shirt diese Woche geteilt wurde und dass in der letzten Woche 186.500 Pfund von dieser schönen und großzügigen Community gesammelt wurden. Diese Mittel werden uns helfen, die lebenswichtige Versorgung von Vertriebenen auf der ganzen Welt fortzusetzen. Wir werden Liam und seinen Fans für diesen unglaublichen Akt der Liebe für immer dankbar sein. Das T-Shirt ist weiterhin über den Link in unserer Bio erhältlich. Danke an euch alle und danke Liam.“ Das T-Shirt zeigt ein Gemälde von One Direction auf der Bühne während eines Auftritts und ist für 28,00 £ im Online-Shop von Choose Love erhältlich.