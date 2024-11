Stars Liam Payne: Viele Stars meldeten sich bei seiner Familie

Robbie Williams - 2024 Toronto International Film Festival - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.11.2024, 14:00 Uhr

Robbie Williams und Nicole Scherzinger haben sich Berichten zufolge mit der trauernden Familie von Liam Payne in Verbindung gesetzt, nachdem sie nicht an seiner Beerdigung teilnehmen konnte.

Der Take-That-Star (50) und die ehemalige ‚X Factor‘-Jurorin (46) würdigten den verstorbenen One Direction-Star nach dessen Tod am 16. Oktober im Alter von nur 31 Jahren nach einem Sturz von einem Hotelbalkon in Argentinien. Die Stars waren allerdings nicht anwesend in dem Meer berühmter Gesichter, die am Mittwoch (20. November) an seiner letzten Verabschiedung in einer Kirche in Amersham teilnahmen.

Laut ‚The Sun‘ gehören die beiden zu einer Reihe von vielen Menschen, die sich mit Worten des Trostes an Liams untröstliche Familie gewandt haben. Ihre vollen Terminkalender sollen sie daran gehindert haben, sich persönlich von dem Star zu verabschieden. Das Outlet berichtet, dass unter anderem Robbie und Nicole „in Kontakt mit seiner Familie standen und Blumen geschickt haben“.

Robbie war ein Mentor von One Direction, als die Band 2010 an von Simon Cowells ‚X Factor‘ teilnahm. Danach setzte er die Freundschaft mit Liam und der Band fort. Er sagte in einer Hommage an den Sänger auf Social Media, er sei von „Schock, Trauer und Verwirrung“ über Liams Tod getroffen worden. Robbie fügte in einem Beitrag über das Treffen mit 1D hinzu: „Sie waren alle frech und liebenswert. Ich genoss das unbeschwerte Geplänkel und es erinnerte mich an Zeiten, in denen ich dieser freche Junge unter all den großen Popstars war, die vor mir da waren, als ich noch bei Take That war. Seit diesem Tag haben sich unsere Wege gekreuzt und ich mag sie alle.“ Außerdem versuchte Robbie William Liam bei seinen Problemen mit Alkohol und Drogen zu helfen: „Liams Irrungen und Wirrungen waren meinen sehr ähnlich, daher machte es Sinn, die Hand auszustrecken und anzubieten, was ich konnte. Also tat ich es.“

Nicole, die Liam noch am Tag seines Todes eine SMS schrieb, sagte in einer Online-Würdigung: „Lieber Liam, ich werde die Zeit, die wir zusammen verbracht haben, von vor 15 Jahren, als One Direction geboren wurde, bis vor ein paar Wochen für immer schätzen und in Ehren halten. Es war so ein Segen, vor kurzem mit dir zusammenarbeiten zu dürfen. Wir teilten die gleiche Liebe und Leidenschaft für die Musik und ich werde mich für immer an die bedeutungsvollen und freudvollen Gespräche erinnern, die wir führten.“