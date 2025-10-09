Musik Liam Paynes Tod beendet alle Hoffnungen auf One-Direction-Reunion

Bang Showbiz | 09.10.2025, 14:00 Uhr

Der Tod von Liam Payne hat eine mögliche Wiedervereinigung von One Direction „vollständig zunichte gemacht“.

Louis Tomlinson erzählte, wie sein verstorbener Freund – der im Oktober letzten Jahres im Alter von 31 Jahren auf tragische Weise ums Leben kam, nachdem er in Argentinien vom Balkon eines Hotels gestürzt war – sich für eine Wiedervereinigung eingesetzt hatte, aber Tomlinson hält dies nach dem Tod seines Freundes nicht für richtig.

Er sagte in Steven Bartletts Podcast ‚The Diary Of A CEO‘: „Sag niemals nie, aber ich bin mir einfach nicht sicher, ob es ihm [Liam] gegenüber richtig wäre. Nehmen wir mal an, in 25 Jahren wäre es wie bei Oasis, sie bieten uns ein Vermögen und sagen: ‚Kommt zurück und macht so und so viele Shows‘, ich weiß es nicht. Das hat einfach alles komplett zunichte gemacht. Und die Ironie dabei ist, dass niemand mehr als Liam dafür gekämpft hat, dass One Direction wieder zusammenkommt. Ich würde sagen, ich komme knapp an zweiter Stelle.“

Der 33-Jährige erinnert sich, wie er und seine Bandkollegen – Harry Styles, Niall Horan und Zayn Malik – alle enorm zu Liam aufgeschaut haben. Er fügte hinzu: „Als ich meinen Beitrag über ihn [Liam] gepostet habe, wollte ich wirklich, dass man sich so an ihn erinnert, wie man sich an ihn erinnern sollte. Ich könnte den ganzen Tag darüber reden, wie großartig er war, aber ich glaube, wir alle haben zu ihm aufgeschaut. Ich glaube nicht, dass wir in diesem Alter, als ich in der Band war, mutig genug gewesen wären, das zu sagen. Ich glaube, ich wäre zu stolz gewesen, aber wir alle haben massiv zu ihm aufgeschaut.“

Tomlinson gab kürzlich zu, dass sich das 15-jährige Jubiläum der Gruppe im Juli „wirklich unangenehm“ angefühlt habe.