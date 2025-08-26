Stars Lil Nas X wegen vier Verbrechen angeklagt – darunter drei Fälle von Körperverletzung an Polizeibeamten

Lil Nas X - Met Gala 2024 - Credit Kristin Callahan/Everett Collection - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.08.2025, 11:00 Uhr

Der Rapper muss Konsequenzen für sein

Lil Nas X könnte mehrere Jahre hinter Gittern verbringen, nachdem er wegen vier Straftaten angeklagt wurde.

Der 26-jährige Musiker, mit bürgerlichem Namen Montero Lamar Hill, wurde verangangene Woche von der Polizei in Los Angeles festgenommen, nachdem er auf dem Ventura Boulevard auffällig geworden war. Laut LAPD rief er Liedtexte, machte Handzeichen in Richtung vorbeifahrender Autos und stürmte dann auf die Polizei zu. Zunächst trug er weiße Westernstiefel und Unterwäsche, später wurde er komplett hüllenlos in Gewahrsam genommen.

Die Polizei teilte ‚NBC4‘ mit, dass Montero auf die Beamten losging, was zu einem notwendigen „Einsatz von Gewalt“ führte, um ihn zu bändigen. Er wurde zu Boden gebracht und zunächst wegen einfacher Körperverletzung eines Polizeibeamten angeklagt, bevor er ins Krankenhaus gebracht wurde, da die Behörden eine mögliche Drogenüberdosis vermuteten. Später wurde der Rapper wieder in Gewahrsam genommen.

Eine am Montag (25. August) eingereichte Strafanzeige zeigt laut ‚Daily Mail‘, dass Montero nun wegen drei Fällen von Körperverletzung an Polizeibeamten sowie eines Falls von Widerstand gegen einen Vollstreckungsbeamten angeklagt ist. Wenn er in allen Anklagepunkten verurteilt wird, könnte ihm eine Haftstrafe von bis zu fünf Jahren im Staatsgefängnis drohen, bestätigte das Büro des Bezirksstaatsanwalts von Los Angeles County.

Montero trat am Montag vor dem Superior Court von Los Angeles in einem blauen Overall zusammen mit seiner Anwältin Christy O’Connor auf. Er plädierte auf „nicht schuldig“ und seine Kaution wurde auf 75.000 Dollar festgesetzt. Der Musiker wurde am Montag auf dem Weg aus einem Gerichtsgebäude in der Region Los Angeles gesehen, nachdem er seine Kaution gestellt hatte, und wurde damit nach mehr als drei Tagen Haft nach seiner Festnahme wegen Körperverletzung freigelassen.