Stars Lily Allen: Sie braucht eine Schulteroperation

Lily Allen - June 2024 - Avalon - Tribeca Artists Dinner BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.07.2025, 14:00 Uhr

Lily Allen erzählte, dass sie „keine Zeit hat“, sich an ihrer verletzten Schulter operieren zu lassen.

Die 40-jährige Sängerin hat sich beim Snowboarden eine Verletzung an der Rotatorenmanschette zugezogen, eine Muskelgruppe, die für Bewegung und Stabilität sorgt.

Obwohl dies Allens Fähigkeit, ihren Lieblingssport auszuüben, beeinträchtigte, betonte die Künstlerin jetzt, dass sie aktuell zu beschäftigt sei, um sich die Zeit für eine Operation zu nehmen. Lily erzählte in einem Gespräch mit ihrer Freundin, der Radiomoderatorin Miquita Oliver (41), in der neuesten Folge ihres ‚Miss Me?‘-Podcasts: „Ich habe eine kaputte Rotatorenmanschette. Das ist jetzt schon lange so. Seitdem ich das letzte Mal Snowboarden war, ist meine Rotatorenmanschette etwas gereizt.“ Und auch Miquita verletzte sich beim Einzug in ihr jetziges Haus an ihrer Rotatorenmanschette, nachdem sie die Treppe heruntergefallen war. Die Moderatorin drängte die ‚Smile‘-Sängerin deshalb dazu, sich behandeln zu lassen, doch Lily beharrte darauf, dass sie auf Anraten eines Physiotherapeuten bereits alles Mögliche machen würde. Der Star enthüllte: „Ich weiß nicht, was du von mir willst, außer, dass ich schon fünfmal die Woche ins Fitnessstudio gehe und die Muskeln aufbaue, die das unterstützen. Genau das mache ich. Das hat mir mein Physiotherapeut gesagt.“