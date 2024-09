Stars Lily Collins: Diese Figur wäre Emilys Seelenverwandte

Lily Collins - Emily in Paris - Season 4, Part 1 Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.09.2024, 18:00 Uhr

Lily Collins glaubt, dass Mindy Chen tatsächlich Emily Coopers wahre Liebe ist.

Die ‚Emily In Paris‘-Darstellerin, die in der kürzlich angekündigten fünften Staffel des Netflix-Hits erneut die Titelrolle spielen wird, hat angedeutet, dass die wahre Liebe ihrer Figur nicht wirklich einer der Männer ist, mit denen sie zusammen war. Auf die Frage nach Emilys wahrer Liebe antwortete die Schauspielerin wie aus der Pistole geschossen gegenüber ‚E! News‘: „Mindy! Immer! Die heiße Mitbewohnerin.“ Sie beschrieb Ashley Parks Figur Mindy als „die mit der Stimme, die mit dem Herzen“ und fügte hinzu, dass ihre Freundschaft „alles“ sei.

Letzten Monat gab Ashley zu, dass sie „so ver******dammt glücklich“ sei, ihre Co-Darstellerin Lily auch in ihrem echten Leben abseits der Kamera zu haben. Sie erzählte dem ‚Cosmopolitan Magazine‘: „Wir sind beide zu einer Zeit in das Leben des anderen getreten, als wir genau diese Art von Freundschaft brauchten. Wir sind genau im richtigen Moment zueinander gekommen.“

Emily hofft jedoch, dass sich die Handlung demnächst darauf konzentriert, dass Emily um die Welt reist, um verschiedene Länder zu erleben. Sie fügte hinzu: „Ich denke, sie muss irgendwann einen kleinen Abstecher nach Tokio machen. Diese Reiseerfahrung sollte in die Bücher eingehen. Es gibt viele Orte, an die ich gerne mit Emily gehen würde.“

Anfang dieser Woche bestätigte Netflix, dass die Serie für eine fünfte Staffel zurückkehren wird. Darren Star, der Schöpfer der Serie, sagte gegenüber ‚Tudum‘: „Wir sind begeistert von der unglaublichen Resonanz auf diese Staffel von ‚Emily in Paris‘ und freuen uns darauf, für eine fünfte Staffel zurückzukehren, um Emilys Abenteuer in Rom und Paris fortzusetzen!“ In der vierten Staffel beginnt Emily eine Romanze mit einem gutaussehenden Italiener und eröffnet dann ein Büro für Agence Grateau in Rom. Mit Blick auf die neue Staffel teilte Darren mit: „Emily wird in Rom präsent sein. Das bedeutet nicht, dass sie nicht in Paris sein wird, aber sie wird in Rom präsent sein.“ Und er bestätigte auch, dass Emilys aufkeimende Romanze ein großer Schwerpunkt der fünften Staffel der Serie sein wird. Er sagte: „Ich habe das Gefühl, dass sie einen echten Funken und eine echte Verbindung und eine echte romantische Beziehung haben. Vieles davon wird sich auch in der nächsten Saison fortsetzen.“