Film Lily James: Neue Rolle in ‚Subversion‘

Lily James - Emmy Awards - September 2022 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.07.2025, 11:00 Uhr

Lily James schließt sich dem Cast von 'Subversion' an. Sie wird an der Seite von Chris Hemsworth zu sehen sein.

Die 36-jährige Schauspielerin wird an der Seite von Chris Hemsworth in dem Thriller zu sehen sein, der als „Stirb langsam in einem U-Boot“ beschrieben wird. Die Geschichte dreht sich um einen einst vielversprechenden Marinekommandanten (Hemsworth), der von einer kartellähnlichen Organisation erpresst wird, ein gefährliches U-Boot mit illegaler Fracht durch internationale Gewässer zu steuern.

Er gerät in ein riskantes Katz-und-Maus-Spiel mit einer Küstenwachen-Offizierin (James), die ihn verfolgt, und muss Blockaden überwinden und tödliche Gefahren von innen und außen überleben.

Regie führt Patrick Vollrath für Amazon MGM, produziert wird der Film von Lorenzo di Bonaventura für di Bonaventura Pictures zusammen mit Stephen Shafer und Greg Cohen. Der Drehbeginn ist für September in Australien angesetzt.

Lily verriet kürzlich, dass sie gerne „ungewöhnliche Rollen“ übernimmt. Sie ist auch in dem neuen Film ‚Relay‘ mit Riz Ahmed und Sam Worthington zu sehen. Sie nahm die Rolle an, weil sie sich beruflich herausfordern möchte, wie sie dem ‚Hollywood Reporter‘ erklärte: „Ehrlich gesagt war ich so aufgeregt, mit [Regisseur] David Mackenzie und Riz zu arbeiten, dass ich fast alles angenommen hätte, was sie mir vorgelegt hätten.“ Bei ihrer Rollenauswahl wolle sie Arbeiten finden, die sie überraschen, und Figuren, die sie in eine Richtung führen, die sie nicht erwartet hätte. „Und gerade an diesem Punkt in meiner Karriere will ich mich weiter herausfordern, ungewöhnliche Rollen spielen, die mich überraschen und in die ich mich richtig hineinknien kann.“