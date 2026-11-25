Musik Limp Bizkit haben rund 30 neue Songideen für kommendes Album

Limp Bizkit - Resch Center in Green Bay 2022 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.11.2026, 14:15 Uhr

Limp Bizkit haben rund 30 neue Songideen für ihr kommendes Album.

Limp Bizkit arbeiten mit Hochdruck an neuer Musik.

Für ihr nächstes Studioalbum hat die Nu-Metal-Band bereits bis zu 30 musikalische Ideen aufgenommen. Schlagzeuger John Otto verriet nun, dass die Gruppe erst kürzlich einen Monat lang im Studio verbracht hat. Das Ergebnis sei eine Sammlung vielversprechender Aufnahmen, die musikalisch neue Wege eröffnen könnten.

Im Gespräch mit dem YouTuber Stan Bicknell berichtete Otto von den jüngsten Sessions im Dark Horse Studio in Nashville. Dort habe die Band zahlreiche Ideen festgehalten. „Wir haben ungefähr einen Monat lang im Dark Horse in Nashville aufgenommen und dabei zwischen 24 und 30 Sachen eingespielt. Da ist ziemlich wildes Material dabei, und es bewegt sich auf einem ganz anderen Niveau. Jetzt werden wir sehen, was daraus wird und welche Stücke es letztlich auf das Album schaffen“, erklärte der Musiker. Einen Titel oder Veröffentlichungstermin für den Nachfolger von ‚Still Sucks‘ aus dem Jahr 2021 gibt es bislang nicht. Auch ist noch offen, wie viele der aufgenommenen Ideen tatsächlich zu fertigen Songs ausgearbeitet werden.

Besonders wichtig ist der Band offenbar, sich bei der Arbeit nicht unter Druck setzen zu lassen. Weder ein Plattenlabel noch feste Deadlines sollen den kreativen Prozess bestimmen. Otto betonte, dass Limp Bizkit ihre Musik in ihrem eigenen Tempo entwickeln möchten. „Es ist großartig, wenn keine übertriebenen Erwartungen im Raum stehen und kein Label hinter einem sitzt und versucht, einen dazu zu bringen, irgendeinen Abgabetermin einzuhalten“, sagte der Schlagzeuger. Weiter erklärte er: „Wir treiben unsere Kunst niemals künstlich voran. Es dauert eben so lange, wie es dauert. Wir werden keine Abkürzungen nehmen und die Platte erst veröffentlichen, wenn wir selbst das Gefühl haben, dass sie fertig ist.“

Die Band genieße derzeit sowohl ihre Auftritte als auch die Arbeit an neuen Liedern. „Wir sind unglaublich begeistert. Es macht uns riesigen Spaß, live zu spielen. Und auch die neue Musik ist großartig. Wir freuen uns darauf. Das Leben ist gut“, so Otto. Dabei erinnerte er auch an einen schweren Verlust aus der Bandgeschichte. Als Frontmann Fred Dursts Haus in Malibu bei den verheerenden Waldbränden in Kalifornien 2018 zerstört wurde, gingen offenbar mehrere Jahre an aufgenommenem Material verloren. Normalerweise würden Limp Bizkit regelmäßig ins Studio gehen, um musikalische Einfälle festzuhalten und später wieder aufzugreifen. „Wenn wir eine Pause haben, fragen wir uns einfach: ‚Habt ihr Lust, ins Studio zu gehen? Dann lasst uns ein paar Ideen aufnehmen und etwas auf Vorrat produzieren, das wir sozusagen in unserem Archiv aufbewahren können'“, schilderte Otto die Arbeitsweise.

Das kommende Album wird für die Band ein weiteres Kapitel ihrer langjährigen Karriere markieren. Auch mehr als zwei Jahrzehnte nach ihrem internationalen Durchbruch sind Limp Bizkit weiterhin ein Publikumsmagnet auf den Konzertbühnen. Ihr bislang letztes Studioalbum ‚Still Sucks‘ erschien 2021. Allerdings musste die Gruppe zuletzt auch einen schmerzlichen Verlust verkraften: Langzeit-Bassist Sam Rivers starb am 18. Oktober 2025 im Alter von nur 48 Jahren.