Stars Lindsay Lohan: Sie kann es immer noch nicht fassen!

Lindsay Lohan - Irish Wish screening NYC March 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.09.2024, 15:06 Uhr

Die Schauspielerin ist vollkommen umgehauen von ihrer neuen Rolle als Mutter.

Lindsay Lohan kann immer noch nicht fassen, dass sie wirklich Mutter geworden ist.

Die 38-jährige Schauspielerin brachte im Juli 2023 ihr erstes Kind mit Ehemann Bader Shammas zur Welt. Der kleine Luai ist seitdem der ganze Stolz seiner Eltern. Über ihre neue Rolle als Mutter sagte Lindsay jetzt im Interview mit ‚PEOPLE‘: „Ich finde, dass jeder Tag ein Meilenstein ist. Jeder Tag haut mich um und das freut mich.“ Die ‚Freakier Friday‘-Darstellerin ist außerdem gespannt darauf, das Leben durch die Augen ihres Sohnes neu zu betrachten. Sie erzählt weiter: „Er ist so unschuldig und einfach so fröhlich, das Leben jeden Tag durch seine Augen zu sehen [ist toll]. Er ist einfach dieser wunderschöne Wonneproppen. Ich kann an gar nichts anderes mehr denken!“

Die ‚Mean Girls‘-Ikone verriet außerdem, dass ihre Schwangerschaft auch den Ausblick auf ihre Karriere verändert habe. Im Interview mit ‚E! News‘ sagte Lindsay vor kurzem: „Ich will Sachen machen, die mein Sohn sich anschauen kann. Aber ich will auch Sachen machen, die mich inspirieren. Es ist ein Lernprozess – ich mache es jetzt anders. Ich finde heraus, was ich machen will und wie ich es machen will.“