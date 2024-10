Musik Linkin Park: Ihre neue Single erscheint in dieser Woche

Linkin Park werden ihre neue Single in dieser Woche veröffentlichen.

Die ‚In The End‘-Musiker haben bekannt gegeben, dass die nächste Single aus ihrem achten Album ‚From Zero‘ in dieser Woche herauskommen wird und ‚Over Each Other‘ heißt.

Das neue ‚From Zero‘-Album der Stars erscheint am 15. Oktober und der neue Track der Musikgruppe folgt auf die Veröffentlichung von ‚The Emptiness Machine‘ und ‚Heavy Is The Crown‘. Der neue Song wird am Donnerstag (24. Oktober) erscheinen und zusammen mit einem Musikvideo veröffentlicht, bei dem Joe Hahn die Regie führte, der auch die Musikvideos der Band zu ‚Numb‘, ‚From The Inside‘, ‚What I’ve Done‘, ‚Somewhere I Belong‘ und ‚The Emptiness Machine‘ drehte. Joe verkündete auf seinem Account auf Instagram: „Ein paar Nächte nach unserer Show in #Seoul Korea blieben @emilyarmstrong und ich in der Stadt, um unser nächstes Musikvideo für #OverEachOther zu drehen. Es ist schon immer mein Traum gewesen, eines Tages bei einem Projekt in Korea Regie zu führen, und das ist passiert! Wir haben die K-haftigkeit des Ganzen angenommen und es so wie ein K-Drama wirken lassen. Wie immer hat Emily die Performance gerockt. Ich freue mich darauf, dies am nächsten Donnerstag mit euch allen zu teilen. Vielen Dank an die Besetzung, @kongseongha, die Crew und den Rest der Jungs von @linkinpark.“ Unterdessen hatte die Band vor kurzem ihr Comeback mit einem neuen Sänger und Schlagzeuger angekündigt.