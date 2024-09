Musik Linkin Park: Sie kommen mit neuen Musikern zurück

Bang Showbiz | 06.09.2024, 10:00 Uhr

Linkin Park haben ihre Rückkehr mit einem neuen Sänger und Schlagzeuger angekündigt.

Die ‚In The End‘-Hitmacher haben seit dem tragischen Tod von Frontmann Chester Bennington, der sich 2017 im Alter von 41 Jahren das Leben nahm, eine Pause eingelegt, werden jetzt aber ein neues Album veröffentlichen. ‚From Zero‘ heißt die Platte, auf dem die ehemalige Dead Sara-Sängerin Emily Armstrong zu hören sein wird. Colin Brittain wird anstelle von Rob Bourdon Schlagzeug spielen.

Mike Shinoda sagte in einem Statement: „Je mehr wir mit Emily und Colin gearbeitet haben, desto mehr haben wir ihre Weltklasse-Talente, ihre Gesellschaft und die Dinge, die wir geschaffen haben, genossen. Wir fühlen uns durch dieses neue Line-up und die lebendige und energiegeladene neue Musik, die wir zusammen gemacht haben, wirklich gestärkt. Wir verweben die klanglichen Berührungspunkte, für die wir bekannt sind, und erforschen immer noch neue.“

Das kommende neue Album repräsentiert „Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die Gruppe. Mike sagte: „Vor Linkin Park war unser erster Bandname Xero. Dieser Albumtitel bezieht sich sowohl auf diesen bescheidenen Anfang als auch auf die Reise, die wir gerade unternehmen. Klanglich und emotional geht es um Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft – mit unserem charakteristischen Sound, aber neu und voller Leben. Es wurde mit einer tiefen Wertschätzung für unsere neuen und langjährigen Bandkollegen, unsere Freunde, unsere Familie und unsere Fans gemacht. Wir sind stolz darauf, was Linkin Park im Laufe der Jahre geworden ist, und freuen uns auf die bevorstehende Reise.“

‚From Zero‘ wird am 15. November veröffentlicht und die Rückkehr der Gruppe wird durch eine kurze Welttournee unterstützt, die nächste Woche beginnt. Die Band wird am 11. September im Kia Forum in Los Angeles spielen, bevor sie fünf Tage später auf der Bühne des New Yorker Barclays Center steht. Anschließend werden sie für Shows in Hamburg und London nach Europa reisen, bevor sie in Seoul (Südkorea) und Bogotá (Kolumbien) auftreten.

Linkin Parks ‚From Zero‘ 2024 Tourdaten:

September

11 – Kia Forum – Los Angeles, California

16 – Barclays Center – New York, New York

22 – Barclays Arena – Hamburg, Germany

24 – The O2 – London, UK

28 – INSPIRE Arena – Seoul, South Korea

November

11 – Coliseo Medplus – Bogota, Colombia