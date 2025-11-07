Film Lionsgate verspricht ‚bald mehr Michael‘ nach Veröffentlichung des Michael-Jackson-Biopics

Michael Jackson - Madison Square Garden in New York 07 September, 2001 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.11.2025, 18:00 Uhr

Lionsgate-Chef Adam Fogelson hat versprochen, dass es „bald mehr Michael“ geben werde – nach dem Michael-Jackson-Biopic.

Der kommende Musikfilm erhielt am Donnerstag (6. November) seinen ersten Trailer, der den Kinostart im April 2026 bestätigte. Obwohl Fogelson betonte, das Studio sei noch nicht bereit, eine Fortsetzung zu verkünden, versprach er, dass die Geschichte des King of Pop auf der Leinwand weitergehen werde.

In einem Gespräch mit Analysten nach der Veröffentlichung der Ergebnisse des zweiten Quartals sagte der Vorsitzende der Motion Picture Group von Lionsgate: „Auch wenn wir noch nicht bereit sind, Pläne für einen zweiten Film zu bestätigen, kann ich Ihnen sagen, dass das Kreativteam hart daran arbeitet, sicherzustellen, dass wir in der Lage sind, kurz nach der Veröffentlichung des ersten Films mehr Michael zu liefern.“

Der Trailer zu ‚Michael‘ zeigte Jaafar Jackson – den Neffen des King of Pop – in der Rolle des ‚Billie Jean‘-Interpreten, und Fogelson lobte die positive Reaktion auf das Musikdrama. Er sagte: „Die Leute haben lange darauf gewartet. Und wir haben unglaubliche Begeisterung gesehen. Ich glaube, die Menschen sind verblüfft von Jaafars Darstellung, selbst in dem kurzen Ausschnitt dieses vergleichsweise knappen Trailers.“ Wenn man sich die besten Musik-Biopics anschaue, bekomme man ein gutes Gefühl für die Bandbreite – und alles, was in dieser Liga spiele, werde ein großer Erfolg sein.

Der Studioleiter hob zudem die Arbeit von Produzent Graham King hervor, der bereits 2018 das Queen-Biopic ‚Bohemian Rhapsody‘ produziert hatte. Obwohl Fogelson zugab, dass der dritte Akt von ‚Michael‘ überarbeitet werden musste – da er einen Missbrauchsankläger zeigte, dessen Geschichte laut Jacksons Nachlass niemals in einem Film gezeigt werden sollte –, nannte der Lionsgate-Chef die Arbeit von Regisseur Antoine Fuqua „außergewöhnlich“. Er sagte: „Seit unserem letzten Gespräch bei einem Earnings Call hatten wir das große Vergnügen, den Director’s Cut des ersten Films zu sehen, und er ist außergewöhnlich.“