Musik Little Simz: Sie möchte nicht als Rapperin bezeichnet werden

Little Simz - BAFTA Film Awards 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.06.2025, 09:00 Uhr

Little Simz sprach darüber, dass sie möchte, dass die Leute damit aufhören, sie als Rapperin zu bezeichnen.

Die 31-jährige Musikerin und Schauspielerin möchte einfach als „Künstlerin“ betrachtet werden, anstatt dass der Fokus auf ihr Geschlecht gerichtet wird.

Die Musikerin erzählte in einem Gespräch im ‚Louis Theroux‘-Podcast: „Das fühlt sich einfach etwas faul an, und ich verstehe, dass es manchmal der schnellste und einfachste Weg ist, jemanden als Person zu identifizieren, aber ich habe mich mit diesem Titel nie wirklich wohlgefühlt.“ Little Simz sagte, dass sie „einfach eine Künstlerin“ sei. Der Star erklärte: „Ich bin einfach eine Künstlerin, und das war’s.“ Die Prominente sprach auch über ihre Schwierigkeiten bei der Entstehung ihres kommenden sechsten Albums ‚Lotus‘. Sie habe während des Schreibens ihrer neuen LP eine Platte machen müssen, an die sie „nur schwer glauben konnte“: „Sobald mich Selbstzweifel plagen, dann denke ich: ‚Wow, das ist verrückt. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll.'“ ‚Lotus‘ sollte ursprünglich am 9. Mai herauskommen, wurde aber aufgrund von Dreharbeiten auf Freitag (25. Juni) verschoben.