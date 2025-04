Stars Liz Kaeber: Süße Liebeserklärung an ihren Sohn Loki

Liz Kaeber - 14.01.2017 Berlin - Geisler-Fotopress BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.04.2025, 14:00 Uhr

Liz Kaeber hat ihrem Sohn Loki mit einer süßen Liebeserklärung Tribut gezollt, nachdem es drei Monate her ist, seitdem sie ihren Nachwuchs auf die Welt gebracht hat.

Die 32-jährige ‚Bachelor‘-Prominente, die Anfang des Jahres zum ersten Mal Mama wurde, verriet jetzt mit einem niedlichen Posting in den sozialen Medien, dass sie ihr Baby „unendlich lieben“ würde.

Kaeber teilte ein niedliches Foto auf ihrem Account auf Instagram mit ihren Fans, auf dem sie mit Loki zu sehen ist, ihren Sohn anlächelt und ihn liebevoll in die Luft hebt. Die frischgebackene Mama verkündete auf ihrer Social-Media-Plattform: „Ich liebe dich unendlich.“ Liz postete den Beitrag auch in ihrer Instagram-Story, in der sie darüber schwärmte, dass sie für ihren Kleinen seit drei Monaten die „unbeschreiblich schönste Liebe“ empfinde. Der Reality-TV-Star verriet: „Drei Monate die unbeschreiblich schönste Liebe.“ Die emotionale Liebeserklärung scheint auch bei Kaebers Followern gut angekommen zu sein. Ein Fan machte Liz und auch ihrem Ehemann und Kindesvater Nick Maerker in den Kommentaren des Postings ein wunderschönes Kompliment und schrieb: „Das Elternsein steht euch beiden so, so gut.“