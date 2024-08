Musik Lizzo: Einjährige Pause vom Musikgeschäft

Lizzo at the 2024 Met Gala - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.08.2024, 14:00 Uhr

Lizzo verkündete, dass sie „ein Jahr lang Pause macht“.

Die 36-jährige Künstlerin hatte seit ihrem Album ‚Special‘ im Jahr 2022 keine Platte mehr herausgebracht und enthüllte jetzt in den sozialen Medien, dass sie aktuell eine Pause vom Musikgeschäft macht.

Neben einem Videobeitrag auf ihrem Account auf Instagram schrieb die Musikerin: „Ich mache ein Jahr lang Pause und schütze meinen Frieden.“ In dem neuen Clip steht der Star draußen auf einem Balkon und trägt einen Badeanzug. Die Chartstürmerin, die derzeit auf Bali in Indonesien Urlaub macht, schaut in dem Video zum Himmel, während der Regen auf ihren Kopf prasselt und sie ihre Hände in die Luft wirft. Am Anfang des Jahres schien die Hitmacherin ihren Ausstieg aus der Musikbranche verkündet zu haben. Die ‚Truth Hurts‘-Künstlerin gab zuvor zu, dass sie es satt habe, „runtergemacht zu werden“ und schrieb im März auf Instagram: „Ich habe es satt, mich von allen in meinem Leben und im Internet runtermachen zu lassen. Ich möchte nur Musik machen, Menschen glücklich machen und dazu beitragen, dass die Welt ein bisschen besser wird, als ich sie vorgefunden habe. Aber ich habe langsam das Gefühl, dass die Welt mich nicht mehr haben will.” Die Sängerin stellte jedoch klar, dass sie die Musik nicht aufgeben würde.