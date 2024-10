Film ‚Lonely Planet‘-Star Laura Dern: Großes Lob an Liam Hemsworth

Liam Hemsworth and Laura Dern - October 2024 - Lonely Planet premiere - NYC - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.10.2024, 14:05 Uhr

Laura Dern hat Liam Hemsworth nach den Dreharbeiten zu ihren Sexszenen in ‚Lonely Planet‘ als „die sicherste Person“ gelobt, mit der man zusammenarbeiten kann.

Das Duo spielt in der neuen Netflix-Romanze ein Liebespaar und die 57-jährige Schauspielerin erzählte, dass sie „so viel Glück“ gehabt habe, mit jemandem zusammengearbeitet zu haben, mit dem sie sich so „sicher“ wie mit ihrem Co-Star fühlte.

Laura erklärte in einem Interview gegenüber ‚PEOPLE‘: „Als wir diese Szenen gedreht haben, gab es nichts, worüber wir nicht gemeinsam reden und kreativ und professionell sein und all das ausarbeiten konnten. Aber wir haben auch viel Unterstützung gehabt. Wir haben viel, viel diskutiert.” Der Film erzählt die Geschichte der zurückgezogen lebenden Romanautorin Katherine Loewe (Dern), die zu einem Schriftsteller-Refugium in Marokko reist, wo sie auf den jungen Mann Owen Brophy (Hemsworth) trifft, der ihr Liebhaber wird. Die ‚Jurassic Park‘-Darstellerin fügte hinzu, dass der moderne Prozess der Filmproduktion „unglaublich“ sei, da er es den Schauspielern ermöglichen würde, „Grenzen zu setzen“ und sich während intimer Szenen wohl miteinander zu fühlen: „[Es ist] unglaublich … dass sich Film und Filmherstellung so verändert haben, dass jeder sich mit seiner Stimme wohlfühlt und Grenzen setzen kann, ohne Angst davor haben zu müssen, seinen Job zu verlieren oder unbeliebt zu sein. Wir beide haben als junge Schauspieler nämlich viele andere Erfahrungen mit Filmen gemacht.“