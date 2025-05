Musik Lorde: ‚Ultrasound World Tour‘-Tournee wird ihr ‚Meisterwerk‘

Lorde - Paris Fashion Week - Womenswear Fall/Winter 2024-2025 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.05.2025, 09:00 Uhr

Lorde verkündete, dass ihre ‚Ultrasound World Tour‘-Tournee ihr „Meisterwerk“ sein könnte.

Die Popsängerin, die mit bürgerlichem Namen Ella Marija Lani Yelich-O’Connor heißt, wird noch in diesem Jahr mit Konzerten in Nordamerika, Großbritannien und Europa auf Tournee gehen, um ihr neues Album ‚Virgin‘ zu promoten.

Lorde sei überzeugt davon, dass ihre kommenden Shows ihre bisher besten sein könnten. Die Künstlerin kündigte die Tournee in einer E-Mail an ihre Fans an und schrieb: „Ich gehe auf Tournee, um mein neues Album ‚Virgin‘ zu promoten. Jede Show, die ich spielen werde, wird eine Zusammenarbeit zwischen dir und mir sein.“ Die Sängerin erklärte stolz, dass ihre Tournee ihr „Meisterwerk“ werden könnte. Lorde sagte: „Seit dem letzten Mal habe ich unnötige Schichten entfernt und mehr Bewegungsfreiheit geschaffen. Ich glaube, dass ‚Ultrasound‘ unser Meisterwerk werden könnte. Ich bin sehr stolz und freue mich sehr, meine talentiertesten Freunde zur Unterstützung mitzubringen.“ Die Tickets für die kommende Tournee des Stars werden ab dem 16. Mai erhältlich sein, der Vorverkauf beginnt am 14. Mai.