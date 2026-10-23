Film Louis Partridge: ‚Enola Holmes‘-Reunion bei neuem Independent-Film

Louis Partridge - Oct 25 - Famous - Jay Kelly UK premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.10.2026, 18:00 Uhr

Louis Partridge wird in dem Independent-Film 'One Last Summer' die Hauptrolle übernehmen und das Projekt zugleich produzieren.

Louis Partridge übernimmt die Hauptrolle in dem Independent-Film ‚One Last Summer‘ und produziert das Projekt zugleich.

Der 23-jährige Schauspieler wird in dem Coming-of-Age-Drama neben Mia Jenkins und Jude Carmichael zu sehen sein. Partridge wird dabei mit einem bekannten Gesicht zusammenarbeiten: Misha Citron, der 2020 als Praktikant in der Videoassistenz und als Produktionsassistent an ‚Enola Holmes‘ beteiligt war, führt bei dem neuen Projekt Regie und schrieb auch das Drehbuch. Im Gespräch mit ‚Deadline‘ erklärte Partridge, der in ‚Enola Holmes‘ Tewkesbury verkörperte: „Als Schauspieler und erstmals auch als Produzent hat es mir großen Spaß gemacht, mich auf eine echte kreative Zusammenarbeit einzulassen.“

Er betonte, dass sie den Film in erster Linie für sich selbst und andere junge Menschen machen wollten. Gleichzeitig hoffe das Team, eine Geschichte zu erzählen, die sowohl spezifisch als auch universell sei. Citron, der gemeinsam mit Partridge die Produktionsfirma Pipe Dream Films gegründet hat, ergänzte: „Ich wollte eine Dynamik zwischen den Figuren schaffen, die die Intensität und Vertrautheit der Jugend widerspiegelt. Es geht um das süße Gefühl der Anziehung, das durch unvermeidliche Unsicherheit, Ängste und in diesem Alter leider oft auch durch Trauer getrübt wird.“

Die Dreharbeiten zu ‚One Last Summer‘ in der Toskana sind inzwischen abgeschlossen. Partridge spielt Milo, der gemeinsam mit seinem besten Freund Zac (Carmichael) nach Italien reist, um das Zuhause seines entfremdeten, inzwischen verstorbenen Vaters zu besuchen. Was zunächst als emotionale Auseinandersetzung mit seiner Vergangenheit beginnt, nimmt eine unerwartete Wendung, als Milo sich zu einem Doppeldate mit zwei amerikanischen Reisenden überreden lässt.

Obwohl der Abend vielversprechend startet, gerät die Situation schnell aus dem Gleichgewicht. Die Figuren müssen sich daraufhin mit ihrem früheren Selbst, ihrer heutigen Identität und der Frage auseinandersetzen, was sie letztlich hinter sich lassen. Der Film versteht sich als einfühlsame Erkundung der Jugend und will die besondere Intensität und nachhaltige Wirkung kurzer Beziehungen einfangen.