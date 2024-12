Stars Louise Redknapp: Keine Lust auf Kochen an Weihnachten

Louise Redknapp at the Gala Performance for GREASE - credit Piers Allardyce BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.12.2024, 10:00 Uhr

Louise Redknapp wird Weihnachten nicht damit verbringen, in der Küche „zu schuften“.

Die ehemalige Eternal-Sängerin wird den Feiertag mit ihrem Partner Drew Michael und ihren beiden Söhnen Charley (20) und Beau (16) feiern, die sie mit ihrem Ex-Mann Jamie Redknapp hat. Allerdings wird die Familie essen gehen, damit niemand am 25. Dezember Zeit mit der Zubereitung von Essen oder dem Abwasch verbringen muss.

Dem ‚Closer‘-Magazin sagte sie: „Ich liebe alles, was festlich ist. Ich werde dieses Jahr keinen Truthahn machen, da wir zum traditionellen Essen ausgehen. Das macht alles ein bisschen einfacher und niemand schuftet in der Küche beim Abwasch.“ Die 50-Jährige sprach außerdem schon über ihre Neujahrspläne und deutete auch an, dass sie plant, im Jahr 2025 mehr auf der Bühne zu stehen. Sie sagte: „Ich liebe es immer noch, auf der Bühne zu stehen und live aufzutreten – es ist wirklich immer noch meine Leidenschaft.“

Louise hat bereits zu Beginn ihrer Karriere den Rat gegeben, Menschen immer gleich zu behandeln, was ihr im Laufe der Jahre geholfen habe. Bei ‚White Wine Question Time‘ erzählte sie der Moderatorin Kate Thornton: „Es gab Ratschläge, die ich im Laufe der Jahre erhalten habe und die ich nie wieder losgelassen habe: ‚Sei nie zu beschäftigt, um ein Meeting abzuhalten; behandle alle immer gleich, vom Weg nach unten bis zum Weg nach oben.‘ Diese Ratschläge sind mir immer im Gedächtnis geblieben.“