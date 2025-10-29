Film Luca Guadagnino: Doch kein Geschlechtertausch bei seiner ‚American Psycho‘-Neuauflage

American Psycho - Christian Bale - 2000 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.10.2025, 18:00 Uhr

Gerüchten zufolge sollte Margot Robbie die Hauptrolle spielen. Laut einem neuen Bericht wird es stattdessen wieder einen männlichen Protagonisten geben.

Luca Guadagninos ‚American Psycho‘ soll doch keine weibliche Protagonistin haben.

Letzte Woche hieß es, dass die Neuinterpretation von Bret Easton Ellis’ Horrorroman von 1991 eine weibliche Version von Patrick Bateman zeigen würde. ‚Deadline‘ berichtete nun jedoch, dass dem nicht so sei. Zuletzt war Margot Robbie mit der Hauptrolle in Verbindung gebracht worden, doch die Website offenbarte, dass dies „nicht zur Debatte steht“. Laut ‚Deadline‘ hat Guadagnino seinen Patrick Bateman noch nicht gefunden. Zuvor wurden Austin Butler und Jacob Elordi als mögliche Kandidaten genannt.

‚American Psycho‘ handelt von Patrick Bateman, einem wohlhabenden Investmentbanker in Manhattan, der seine psychopathische Gewaltbereitschaft und mörderischen Impulse hinter einer Fassade aus Charme und materiellem Erfolg verbirgt. Mit zunehmender Besessenheit von Status und Kontrolle beginnt sein Realitätssinn zu zerfallen, wodurch die Leere und Brutalität der Konsumkultur der 1980er Jahre deutlich wird.

Guadagninos Version wird von Drehbuchautor Scott Z. Burns adaptiert. Der Regisseur hatte bereits angedeutet, dass das Skript sehr gelungen sei. In einem Videosegment der ‚CinemaCon‘ verriet er: „Wir arbeiten wirklich hart daran, eine neue Adaption von Bret Easton Ellis’ ‚American Psycho‘ auf die Leinwand zu bringen – ein Buch, das ich sehr liebe und das mich so stark beeinflusst hat. [Scott Z. Burns] macht einen unglaublichen Job. Das Drehbuch kommt sehr gut heraus.“ Obwohl Guadagnino keine Besetzung für seinen Film preisgab, offenbarte er, dass er derzeit „mit sehr spannenden Schauspielern über die Hauptrollen“ spreche.

Guadagninos ‚American Psycho‘ wird die zweite Filmversion von Ellis’ Roman sein. Das erste Mal wurde das Werk 2000 unter dem gleichen Titel verfilmt. In der ersten Verfilmung spielten Christian Bale als Patrick Bateman, Jared Leto als Paul Allen, Willem Dafoe als Detective Donald Kimball, Chloë Sevigny als Jean, Reese Witherspoon als Evelyn Williams und Matt Ross als Luis Carruthers mit. Der kommende Film wird kein direktes Remake der früheren Version sein, sondern eine neue Interpretation der Geschichte bieten und die erotischen Themen stärker in den Fokus rücken.